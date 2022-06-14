КаПо: из Эстонии выслан очередной пророссийский провокатор

„Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год - это не просто история. По сей день некоторые люди хотят его вернуть, - было написано в публикации. - Сегодня вместе с полицией мы выдворили очередного кремлевского провокатора, угрожавшего безопасности Эстонии - Рамиля Усманова“, - сообщила КаПо на своей странице в Twitter.