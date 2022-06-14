Сегодня КаПо оповестила в своем аккаунте в Twitter, что из страны был выслан очередной кремлевский провокатор.
КаПо: из Эстонии выслан очередной пророссийский провокатор
КаПо: из Эстонии выслан очередной пророссийский провокатор
„Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год - это не просто история. По сей день некоторые люди хотят его вернуть, - было написано в публикации. - Сегодня вместе с полицией мы выдворили очередного кремлевского провокатора, угрожавшего безопасности Эстонии - Рамиля Усманова“, - сообщила КаПо на своей странице в Twitter.
Как пишет rus.err, Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.