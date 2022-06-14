Суд не стал аннулировать разрешение на строительство завода масел

Главный вопрос в споре касался того, выяснил ли город Нарва-Йыэсуу все важные для принятия решения о разрешении на строительство обстоятельства и не было ли оснований для отказа в разрешении. Окружной суд счел, что утверждения, содержавшиеся в апелляционной жалобе Loodusvõlu, не дают оснований аннулировать решение административного суда, оставившего разрешение в силе, пишет "Постимеэс".