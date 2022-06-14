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Суд не стал аннулировать разрешение на строительство завода масел

Erik Kalda
, ajakirjanik
Суд не стал аннулировать разрешение на строительство завода масел
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На нынешней стадии строительства новый завод масел напоминает гигантский табурет, на котором Гулливер оставил опрокинутую набок пивную банку.
На нынешней стадии строительства новый завод масел напоминает гигантский табурет, на котором Гулливер оставил опрокинутую набок пивную банку. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Тартуский окружной суд не удовлетворил жалобу НКО Loodusvõlu против решения горуправы Нарва-Йыэсуу о предоставлении разрешения на строительство завода масел.

Главный вопрос в споре касался того, выяснил ли город Нарва-Йыэсуу все важные для принятия решения о разрешении на строительство обстоятельства и не было ли оснований для отказа в разрешении. Окружной суд счел, что утверждения, содержавшиеся в апелляционной жалобе Loodusvõlu, не дают оснований аннулировать решение административного суда, оставившего разрешение в силе, пишет "Постимеэс".

Разрешение касалось строительства одного завода масел Enefit280. Это значит, что предусмотренное детальной планировкой разрешение может быть реализовано только частично, поскольку планировка предусматривала строительство четырех заводов, обрабатывающего комплекса и обслуживающих зданий.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в порядке кассации через Госсуд в течение 30 дней.

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