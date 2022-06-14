Тартуский окружной суд не удовлетворил жалобу НКО Loodusvõlu против решения горуправы Нарва-Йыэсуу о предоставлении разрешения на строительство завода масел.
Суд не стал аннулировать разрешение на строительство завода масел
Главный вопрос в споре касался того, выяснил ли город Нарва-Йыэсуу все важные для принятия решения о разрешении на строительство обстоятельства и не было ли оснований для отказа в разрешении. Окружной суд счел, что утверждения, содержавшиеся в апелляционной жалобе Loodusvõlu, не дают оснований аннулировать решение административного суда, оставившего разрешение в силе, пишет "Постимеэс".
Разрешение касалось строительства одного завода масел Enefit280. Это значит, что предусмотренное детальной планировкой разрешение может быть реализовано только частично, поскольку планировка предусматривала строительство четырех заводов, обрабатывающего комплекса и обслуживающих зданий.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в порядке кассации через Госсуд в течение 30 дней.