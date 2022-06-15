Горный инженер Веста Кальюсте: "Мы не должны игнорировать наши местные полезные ископаемые"

По словам Кальюсте, было бы разумно все же использовать энергетические ресурсы Эстонии на благо людей, находить новые способы предания им большей ценности и в то же время максимально использовать отходы добычи и производства. "Хранилища породы в Ида-Вирумаа уже являются хорошим примером - ими заинтересовались многие компании, и есть разные идеи их использования".

Веста Кальюсте подтверждает, что добыча полезных ископаемых - в том числе подземным способом - в Эстонии очень хорошо регулируется законодательством, начиная с требований к работникам и заканчивая соответствию стандартам по охране окружающей среды.

- Все начинается с проектирования, в ходе которого сводится к минимуму возможность экологического риска или опасности в результате добычи полезных ископаемых. Кроме того, добыча полезных ископаемых не должна проводиться вблизи чувствительных объектов или должны быть приняты меры в максимально возможной степени для сведения к минимуму воздействия на таковые объекты. Разработчик недр обязан обеспечить благоустройство территории, где проходит добыча, - перечисляет Кальюсте.

Горнодобывающая промышленность также уделяет все больше внимания условиям труда и охране труда, и Веста Кальюсте знает об этом лично:

- Во время учебы в университете нам удалось побывать на угольной шахте в Германии. Мы были на километр под землей, и вдруг работа остановилась, встали машины, погас свет. На мгновение все было совершенно невидимым и было очень тихо. Мы подождали несколько минут, потом нам объяснили, что это автоматизированная система предотвращения аварий. На самом деле природный газ скрыт в угле, и в какой-то момент концентрация этого газа становится высокой. При определенных условиях метан может взорваться при контакте с кислородом. В этой шахте постоянно измерялось содержание метана в шахтном воздухе. Если его объем становился слишком высоким, то все операции по добыче автоматически прекращались. Свет, выделяющий тепло, также должен выключаться. Нам удалось столкнуться с порогом опасной ситуации, но при этом все было под контролем. Но разработка таких систем требует, с одной стороны, знания природы и законов природы, а с другой стороны, инженерно-технической смекалки, - заключила Веста Кальюсте.