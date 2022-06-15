"Из-за энергетического кризиса могут возникнуть новые дискуссии о добыче сланца, но ясно, что зеленый договор нужно соблюдать. При этом мы не должны игнорировать наши местные полезные ископаемые, но мы можем расширить их применение и возможности повышения ценности побочных продуктов добычи", - полагает горный инженер Веста Кальюсте.
Горный инженер Веста Кальюсте: "Мы не должны игнорировать наши местные полезные ископаемые"
Горного инженера и руководителя проектов Института геологии Таллиннского технического университета Весту Кальюсте увлекают шахты. Так, она долгое время работала руководителем проектов и развития сланцевых шахт. В своей докторской диссертации она исследует технологии добычи фосфоритов, хотя пока нет никаких признаков того, будут ли снова когда-либо добывать фосфориты в Эстонии, а сланец на фоне климатических изменений не останется на обочине.
- Добыча полезных ископаемых не исчезает, но продолжается работа над тем, что добывать, какие технологии использовать и как максимально эффективно придавать дополнительную стоимость добываемому сырью, - не боится Кальюсте за то, что сфера ее интересов потеряет актуальность.
Проектировать можно и под землей
Выросшая в Вильянди и случайно попавшая в профессию Кальюсте на самом деле мечтала работать строительным проектировщиком или архитектором. "Однако мой госэкзамен по математике полностью провалился, и меня не приняли в университет по нужной специальности", - вспоминает Веста Кальюсте. Она осталась в родном городе Вильянди, по выходным изучала экономику и работала на текстильной фабрике. Два года спустя созрело решение снова попробовать себя в университете. На этот раз она посмотрела на предлагаемые специальности более открытым взглядом и нашла для себя горнодобывающую технику в Таллиннском Техническом Университете. "Читая описание учебной программы, я поняла, что там тоже можно проектировать, правда, различные подземные сооружения, но все же. Я поступила в университет и уже через два месяца убедилась, что эта специальность мне подходит".
Уже на первом курсе слушатели курса горной техники узнали, какой удачный выбор специальности они сделали. "Нам сказали, что есть большая потребность в специалистах по горно-шахтному оборудованию и нам предложат работу уже во время учебы. Какой молодой человек не хочет слышать, что от него ждут выхода на рынок труда, особенно если семья не может предложить сильную финансовую поддержку", - признается Кальюсте. И все эти годы для нее хватало работы - и в инженерной фирме "Steiger", и в проектировании и развитии шахт "Eesti Energia".
В настоящее время она, совершив круг, вернулась в "TalTech", чтобы делиться своим семнадцатилетним опытом работы со студентами. Она также участвует в совместных проектах Европейского Союза, и пишет докторскую работу.
Смотрите дальше своего двора!
С нового учебного года текущая программа бакалавриата по изучению ресурсов земных недр будет расширена и обновлена до новой учебной программы "Земные системы, климат и технологии". По мнению Весты Кальюсте, используя ресурсы планеты, нужно смотреть на глобальную картину - знать земную и морскую среды, следить за изменениями климата и применять инженерные навыки, чтобы люди могли максимально эффективно использовать необходимые для жизни полезные ископаемые.
- Нам по-прежнему нужны инженеры земных недр, но теперь они также должны быть зелеными инженерами. Мы не можем согласиться с мнением, что мы вообще не должны производить и строить, потому что эстонский бренд - это чистая природа. Чистая природа важна, но какие возможности у нашей страны, если мы сами ничего не производим, а все импортируем и закупаем? Если бы мы не использовали наши полезные ископаемые, а привозили бы их сюда из Конго, это было бы не более экологично. Просто экологический след находится в другом месте, а след маршрута шире. Нам нужно смотреть на глобальную картину и в то же время действовать на местах, чтобы чистая эстонская природа оставалась нашим брендом, - рассуждает Веста Кальюсте.
По ее словам, вопрос полезных ископаемых, как правило, переходит на личный уровень - и ее тоже спрашивали, не хочет ли она увидеть карьер по добыче песка или щебня за собственным домом. "Я ответила, что в моей профессии было бы очень лицемерно начинать работать против такого случая. Тем не менее, я бы пошла на переговоры с разработчиком недр, чтобы получить наилучшие условия - я хочу шумозащитные экраны, я хочу центральное водоснабжение и район с высоким озеленением и биоразнообразием", - поясняет Кальюсте.
Шахты становятся безопаснее
В связи с энергетическим и сырьевым кризисом страны вновь начали ценить местные полезные ископаемые. "В настоящее время сланец дает нам некоторую энергетическую безопасность до тех пор, пока у нас не появятся лучшие альтернативы", - подтверждает Кальюсте.
- Хотя любая добыча оставляет след в окружающей среде, добыча горючих сланцев сама по себе не опасна для окружающей среды. В отличие от добычи металлов, при обогащении сланца не используются химические вещества, загрязняющие грунтовые воды. Да, вода откачивается, что может привести к потере воды в колодцах, но разработчик несет ответственность за компенсацию этого и решение проблемы. Если где-то высыхает колодец, то его владелец должен обязательно сообщить об этом горнодобывающему предприятию, - подчеркивает горный инженер. - Другой вопрос, что переработка горючих сланцев увеличивает количество углекислого газа в атмосфере Земли, что в глобальном масштабе составляет небольшую часть, но все же. Кроме того, мы присоединились к Зеленому договору Европейского Союза, что означает соглашение о сокращении выбросов CO2.
По словам Кальюсте, было бы разумно все же использовать энергетические ресурсы Эстонии на благо людей, находить новые способы предания им большей ценности и в то же время максимально использовать отходы добычи и производства. "Хранилища породы в Ида-Вирумаа уже являются хорошим примером - ими заинтересовались многие компании, и есть разные идеи их использования".
Веста Кальюсте подтверждает, что добыча полезных ископаемых - в том числе подземным способом - в Эстонии очень хорошо регулируется законодательством, начиная с требований к работникам и заканчивая соответствию стандартам по охране окружающей среды.
- Все начинается с проектирования, в ходе которого сводится к минимуму возможность экологического риска или опасности в результате добычи полезных ископаемых. Кроме того, добыча полезных ископаемых не должна проводиться вблизи чувствительных объектов или должны быть приняты меры в максимально возможной степени для сведения к минимуму воздействия на таковые объекты. Разработчик недр обязан обеспечить благоустройство территории, где проходит добыча, - перечисляет Кальюсте.
Горнодобывающая промышленность также уделяет все больше внимания условиям труда и охране труда, и Веста Кальюсте знает об этом лично:
- Во время учебы в университете нам удалось побывать на угольной шахте в Германии. Мы были на километр под землей, и вдруг работа остановилась, встали машины, погас свет. На мгновение все было совершенно невидимым и было очень тихо. Мы подождали несколько минут, потом нам объяснили, что это автоматизированная система предотвращения аварий. На самом деле природный газ скрыт в угле, и в какой-то момент концентрация этого газа становится высокой. При определенных условиях метан может взорваться при контакте с кислородом. В этой шахте постоянно измерялось содержание метана в шахтном воздухе. Если его объем становился слишком высоким, то все операции по добыче автоматически прекращались. Свет, выделяющий тепло, также должен выключаться. Нам удалось столкнуться с порогом опасной ситуации, но при этом все было под контролем. Но разработка таких систем требует, с одной стороны, знания природы и законов природы, а с другой стороны, инженерно-технической смекалки, - заключила Веста Кальюсте.
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания Таллиннского Технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, а также ИТ.
Выпускники учебной программы «Земные системы, климат и технология» смогут стать инженерами по зеленым инновациям и земным недрам, климатологами, морскими учеными, геологами, аналитиками данных или другими профессионалами, в которых нуждается общество будущего.