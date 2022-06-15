Собирать в государственном лесу ветки и древесные отходы для растопки печи можно только при наличии соответствующего разрешения, о чем напомнил в своей публикации новостной портал rus.err.ee.
За собранные в государственном лесу ветки тоже нужно платить
За собранные в государственном лесу ветки тоже нужно платить
Руководитель отдела сбыта древесины в Центре управления государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби рассказал, что они предлагают людям три способа получения древесины. Первый - заказ дров на дом. Второй - при наличии соответствующих навыков и разрешения заготовить дрова самостоятельно в ходе санитарной рубки. Третий способ - сбор веток и древесных отходов, на что также требуется разрешение.
- Если человек решит самостоятельно заготовить дрова, то делать это можно только в тех местах, где RMK проводит лесные работы. То есть идти с пилой и топором в любой лес нельзя, - объяснил Кауби.
Бесплатно собирать в государственном лесу ветки можно лишь в том случае, если они не будут использоваться в целях отопления.
Подробнее - в публикации rus.err.ee.
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