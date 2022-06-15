За собранные в государственном лесу ветки тоже нужно платить

Руководитель отдела сбыта древесины в Центре управления государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби рассказал, что они предлагают людям три способа получения древесины. Первый - заказ дров на дом. Второй - при наличии соответствующих навыков и разрешения заготовить дрова самостоятельно в ходе санитарной рубки. Третий способ - сбор веток и древесных отходов, на что также требуется разрешение.

- Если человек решит самостоятельно заготовить дрова, то делать это можно только в тех местах, где RMK проводит лесные работы. То есть идти с пилой и топором в любой лес нельзя, - объяснил Кауби.