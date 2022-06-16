В стенах Нарвской крепости можно будет попариться

Дни эстонской банной культуры соберут в Северном дворе разные бани и бочки-купели. Самое большое внимание привлечет, вероятно, большая баня-палатка Выхандуского марафона, в которой банные ритуалы проведут известные в регионе люди.

- Вторым гвоздем программы можно считать создаваемую специально для этого мероприятия баню, у которой еще и названия нет, но сооружение которой посчитал делом чести главный спонсор мероприятия - металлообрабатывающее предприятие "Astera". Вмещающая более 20 человек баня будет изготовлена с ювелирной точностью в срок и будет собрана во дворе крепости в предстоящую пятницу, - сказал организатор банных дней Марко Торм.

Приятные впечатления предложат также бани нарвского "Кайтселийта", "Saun Sabas", "Mobispa", "Saunarent24" и известные в Ида-Вирумаа мобильные бани хозяина хутора Рабаталу Рональдо Сильдника. А из алутагузеских лесов на место прикатит оборудованный в бывшем армейском автобусе парной рай.

- Нарва строит, и поэтому мы разместимся на значительно меньшей территории, чем хотелось бы. Это чувствуется также по числу партнеров, но мы верим, что тем более прекрасным станет городское пространство для новых и будущих мероприятий, - сказал Марко Торм.

Приехать попарить гостей в дни банной культуры пообещали среди прочих главный организатор Нарвского энергозабега Мати Лиллиаллик, йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, руководитель Института Финляндии Ханнеле Валкеэниеми, член Нарвского горсобрания, руководитель спортклуба "Motus" Антон Праткунас и член Рийгикогу, генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

Чтобы насладиться банно-водными радостями, стоит захватить с собой одежду для купания - на месте будут как палатки-раздевалки, так и бесплатная камера хранения для вещей. В Северном дворе в течение двух дней будет действовать также большая зона общепита, где подкрепиться предложат ресторан "Rondeel" и "Sushi Tiger".