Кафе "Viru Toit" делают ставку на местное сырье

Хотя многие кафе сосредоточатся в Люганузеской волости, их также можно будет найти в Алутагуземаа, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Вока и других местах, сказала организатор Дня кафе член правления НКО "Kohalik Toit" Катрин Ларенс.

Это будут и кафе со специальным меню, и кафе-однодневки во главе с уже зарекомендовавшими себя поварами и пекарями, и уютные домашние кафе, хозяева которых приглашают гостей прямо к себе во дворы.

С годами участников прибавляется

С собственной семьей Катрин Ларенс связаны три заведения: кафе-пирожное в Варья, кафе-коктейль в Кивиыли и кафе в деревне Лиймала. В последнем супруг и дочь будут хлопотать вместе с другими жителями деревни. "В Лиймала вся деревня собралась и каждый будет чем-нибудь занят, - пояснила организатор. - Точно так же на этот раз участвует деревенское общество Пуртсе, которое проведет мероприятие вместе с рестораном "Von Taube" городища Пуртсе".

День кафе "Viru Toit" пройдет уже в третий раз.

- Мы рады, что участвующих кафе становится больше. Наша цель - представить участников сети "Viru Toit" и побудить домашние кафе использовать местные продукты. Все мы знаем, насколько важно производство продуктов питания и какой вклад в это вносят местные предприниматели. Поэтому мы предоставили открывающимся кафе возможность закупать сырье у членов "Viru Toit". Этим они вносят свой вклад в поддержку предпринимателей и потребление местной еды.

Интересные истории с отличной едой

Катрин Ларенс выразила надежду, что кафе посетит большое количество гурманов - ведь это будет отличная возможность попасть в места, куда иначе не попасть, испытать вкусы, которые раньше не встречали, познакомиться с интересными людьми и послушать их истории с отличной едой. "Я сама постараюсь обойти как можно больше кафе".