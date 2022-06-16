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Платить за спасение на воде по силам лишь городам со своими пляжами

Кюлли Крийс
, журналист
Платить за спасение на воде по силам лишь городам со своими пляжами
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В Нарва-Йыэсуу спасатели присматривают за 900-метровым участком пляжа.
В Нарва-Йыэсуу спасатели присматривают за 900-метровым участком пляжа. Фото: Alar Tasa

Вода в общественных местах для купания чистая и пляжи в порядке, но информацию о температуре воды и воздуха обычно приходится искать днем с огнем, потому что нет спасателей, которые могли бы делать замеры.

Департамент здоровья одобрил качество воды и состояние пляжей всех 11 общественных мест для купания в Ида-Вирумаа и дал разрешение на открытие купального сезона.

Пляжная погода пока, правда, не радует, в лучшем случае можно погреться на песочке, 18-19-градусная вода купаться не манит.

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