Вода в общественных местах для купания чистая и пляжи в порядке, но информацию о температуре воды и воздуха обычно приходится искать днем с огнем, потому что нет спасателей, которые могли бы делать замеры.
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Платить за спасение на воде по силам лишь городам со своими пляжами
Платить за спасение на воде по силам лишь городам со своими пляжами
Департамент здоровья одобрил качество воды и состояние пляжей всех 11 общественных мест для купания в Ида-Вирумаа и дал разрешение на открытие купального сезона.