КАНЦЛЕР ПРАВА - ЙЫХВИ ⟩ Воспитатели в детских садах должны есть то же, что и дети

Канцлеру права для информации было направлено обращение в Министерство образования и науки, в котором родитель выразил сомнение в правильности того, что воспитатели детского сада во время обеда едят продукты, которые они взяли с собой. По мнению родителя, такое поведение неэтично в отношении детей.