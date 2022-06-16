Канцлер права Юлле Мадизе обратила внимание старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомель на жалобу одного из родителей, в которой указывалось, что неправильно, когда воспитатели йыхвиских детских садов едят пищу, отличную от той, которой кормят детей.
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КАНЦЛЕР ПРАВА - ЙЫХВИ ⟩ Воспитатели в детских садах должны есть то же, что и дети
Воспитатели в детских садах должны есть то же, что и дети
Канцлеру права для информации было направлено обращение в Министерство образования и науки, в котором родитель выразил сомнение в правильности того, что воспитатели детского сада во время обеда едят продукты, которые они взяли с собой. По мнению родителя, такое поведение неэтично в отношении детей.