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КАНЦЛЕР ПРАВА - ЙЫХВИ ⟩ Воспитатели в детских садах должны есть то же, что и дети

Эрик Калда
, журналист
Воспитатели в детских садах должны есть то же, что и дети
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По словам канцлера права Юлле Мадизе, воспитатели детских садов, питаясь той же пищей, что и дети, подают хороший пример в формировании привычки к здоровому питанию.
По словам канцлера права Юлле Мадизе, воспитатели детских садов, питаясь той же пищей, что и дети, подают хороший пример в формировании привычки к здоровому питанию. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Канцлер права Юлле Мадизе обратила внимание старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомель на жалобу одного из родителей, в которой указывалось, что неправильно, когда воспитатели йыхвиских детских садов едят пищу, отличную от той, которой кормят детей.

Канцлеру права для информации было направлено обращение в Министерство образования и науки, в котором родитель выразил сомнение в правильности того, что воспитатели детского сада во время обеда едят продукты, которые они взяли с собой. По мнению родителя, такое поведение неэтично в отношении детей.

В Йыхвиском волостном управлении пояснили советнику канцлера права, что, по словам директора "Jõhvi Lasteaiad", воспитатели действительно берут еду с собой, но едят ее в подсобном помещении детского сада.

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