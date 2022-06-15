ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнется обновление центральной площади Йыхви?

- Эскизный проект реновации центральной площади нами выполнен. Сейчас еще идут переговоры с Йыхвиской волостью о том, как вместе реновировать центральную площадь. Мы готовы вложиться в это, но ждем, чтобы это сделала также волость. У "East Capital" имеется, правда, право пользования на площадь, но владельцем ее является волость. Мы согласны сделать площадь свободной от машин и оставить для транспорта только подземную парковку.