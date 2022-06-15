Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнется обновление центральной площади Йыхви?

Северное побережье
Когда начнется обновление центральной площади Йыхви?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Аннели Мянд.
Аннели Мянд. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Скандинавский фонд недвижимости "East Capital" планирует наряду с реновацией бизнес-центра "Tsentraal" обновить центральную площадь Йыхви, право на пользование которой он получил от Йыхвиской волости.

Руководитель Ида-Вируского региона "East Capital" АННЕЛИ МЯНД:

- Эскизный проект реновации центральной площади нами выполнен. Сейчас еще идут переговоры с Йыхвиской волостью о том, как вместе реновировать центральную площадь. Мы готовы вложиться в это, но ждем, чтобы это сделала также волость. У "East Capital" имеется, правда, право пользования на площадь, но владельцем ее является волость. Мы согласны сделать площадь свободной от машин и оставить для транспорта только подземную парковку.

В июле начнем обновление фасада, а также входов и территории вокруг "Tsentraal". Так как цены на строительство по сравнению с концом прошлого года выросли, то реновация "Tsentraal" обойдется значительно дороже, чем запланированные поначалу два миллиона евро. Однако к концу года "Tsentraal" получит новый и современный вид.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх