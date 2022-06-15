Скандинавский фонд недвижимости "East Capital" планирует наряду с реновацией бизнес-центра "Tsentraal" обновить центральную площадь Йыхви, право на пользование которой он получил от Йыхвиской волости.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнется обновление центральной площади Йыхви?
Руководитель Ида-Вируского региона "East Capital" АННЕЛИ МЯНД:
- Эскизный проект реновации центральной площади нами выполнен. Сейчас еще идут переговоры с Йыхвиской волостью о том, как вместе реновировать центральную площадь. Мы готовы вложиться в это, но ждем, чтобы это сделала также волость. У "East Capital" имеется, правда, право пользования на площадь, но владельцем ее является волость. Мы согласны сделать площадь свободной от машин и оставить для транспорта только подземную парковку.
В июле начнем обновление фасада, а также входов и территории вокруг "Tsentraal". Так как цены на строительство по сравнению с концом прошлого года выросли, то реновация "Tsentraal" обойдется значительно дороже, чем запланированные поначалу два миллиона евро. Однако к концу года "Tsentraal" получит новый и современный вид.