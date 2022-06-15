Офицер Рихо Брейвель: Погранохрану надо сделать боеспособной

У Эстонии нет сейчас и пограничного резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о резерве, который обучен и способен в случае необходимости оперативно усилить и увеличить эффективность погранохраны как на погранпунктах, так и на участках между погранпунктами. Способность увеличить объем патрулей на госгранице важна, например, в ситуации, если противник сумеет отключить электронную систему погранохраны.

Опыт Украины показывает, что первичные атаки были направлены именно на расположенные на госгранице погранично-спасательные подразделения. То есть важно, чтобы действующие на госгранице подразделения были обеспечены радиосвязью и логистикой, а также чтобы была создана способность противостоять первому нападению.

Ясно, что с эскалацией военного конфликта граница превращается в активную систему гособороны, то есть погранохрана должна быть оперативно переподчинена централизованному командованию гособороной, то есть Силам обороны.

Для этого надо перевести охрану зеленой границы, то есть остающейся между погранпунктами территории, в ведение Министерства обороны, в программы обучения пограничников следует включить солдатский базовый курс, а также нужно решить вопрос армейского обучения руководства кордона.