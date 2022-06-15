Опыт Украины при оказании сопротивления российскому агрессору показывает, что на эстонской границе и в обороне эстонского государства ситуация сложнее, чем мы упрощенно представляем.
Офицер Рихо Брейвель: Погранохрану надо сделать боеспособной
Сейчас границу Эстонии, являющуюся в то же время внешней границей Европейского союза, охраняет полиция. Если в мирное время полиция с охраной границы справляется, то в случае угрозы вооруженного конфликта ситуация изменится. В случае возможной агрессии со стороны России погранохрана должна стать нашей первой линией обороны. Однако с ликвидацией армейской погранохраны в первом десятилетии этого века на эстонско-российской границе была создана прореха в способности гособороны.
Мы достигли положения, когда нынешние офицеры погранохраны, к сожалению, не способны активно командовать подразделениями. У них нет выучки, а также отсутствуют знания о процедурах Сил обороны и НАТО. У них нет права командовать вооруженным подразделением и оказывать организованное сопротивление в случае вооруженного нападения, а также у них нет вооружения, которое позволило бы отразить нападение подразделения с тяжелым вооружением.
Поскольку у погранохраны нет армейской выучки, то нынешнюю погранохрану невозможно будет использовать в случае вооруженного нападения. Это безответственно, ведь из нынешних пограничников не готовили комбатантов, то есть (в смысле международного права) - лиц, которые относились бы к вооруженным силами и непосредственно участвовали в боевых действиях.
"Охрану территории между пограничными пунктами надо перевести в область ведения Министерства обороны, в программы обучения пограничников следует включить солдатский базовый курс, а также нужно решить вопрос армейского обучения руководства кордона".
Рихо Брейвель, член Рийгикогу (EKRE), полковник резерва
У Эстонии нет сейчас и пограничного резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о резерве, который обучен и способен в случае необходимости оперативно усилить и увеличить эффективность погранохраны как на погранпунктах, так и на участках между погранпунктами. Способность увеличить объем патрулей на госгранице важна, например, в ситуации, если противник сумеет отключить электронную систему погранохраны.
Опыт Украины показывает, что первичные атаки были направлены именно на расположенные на госгранице погранично-спасательные подразделения. То есть важно, чтобы действующие на госгранице подразделения были обеспечены радиосвязью и логистикой, а также чтобы была создана способность противостоять первому нападению.
Ясно, что с эскалацией военного конфликта граница превращается в активную систему гособороны, то есть погранохрана должна быть оперативно переподчинена централизованному командованию гособороной, то есть Силам обороны.
Для этого надо перевести охрану зеленой границы, то есть остающейся между погранпунктами территории, в ведение Министерства обороны, в программы обучения пограничников следует включить солдатский базовый курс, а также нужно решить вопрос армейского обучения руководства кордона.
Надо также поставить на учет всех бывших пограничников, служивших в погранохране. За десяток лет на базе срочной службы были обучены около 8000 мужчин и женщин. Пару тысяч человек из них можно было бы включить в активный резерв, заключив с ними служебные договоры, чтобы оперативно мобилизовать их в случае роста напряженности ситуации, и назначить их в служебный резерв с соответствующими служебными местами. В активном возрасте (до 60 лет) сейчас находится множество обученных специалистов погранохраны, задействовать которых можно и было бы разумно.
Для сохранения наличия и эффективности резерва следовало бы образовать один центр для обучения резерва погранохраны, за счет которого в случае угрозы мобилизовали бы подразделения охвата.
Важно также в законах оговорить задачи погранохраны в области гособороны. Решения требует ситуация, когда офицеры погранохраны лишены возможности проходить армейское обучение. Офицеров погранохраны надо обучить и сделать командирами вооруженных подразделений, которые сумели бы действовать в кризисной ситуации совместно с Силами обороны. Можно также передать эти обязанности структурным подразделениям погранохраны через "Кайтселийт". Война в Украине показала, что и для стран-членов НАТО все важнее становится способность самого государства оказывать эффективное противодействие при отражении агрессии.
Нужно понять, что при эскалации ситуации у каждой службы будут свои обязанности, и пограничную ситуацию сумеют оценить - и действовать в соответствии с нею - обученные в этих областях специалисты.
В парламентскую фракцию EKRE входят четыре офицера Сил обороны: Лео Куннас, Алар Ланеман, Уно Каскпейт и Рихо Брейвель. Все мы боролись за то, чтобы погранохране вернули функции гособороны. Коалиция Партии реформ и Центристской партии отклоняла все предложения о соответствующих поправках.
В чьих интересах действуют эти партии, прояснит история. Но если мы хотим, чтобы Эстония была лучше защищена от внешнего врага, то надо быстро восстановить военизированную погранохрану. За это мы будем стоять до победного конца.