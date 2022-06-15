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Начинается планирование возрождения квартала довоенной Нарвы

Илья Смирнов
Начинается планирование возрождения квартала довоенной Нарвы
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Начато планирование 2,2 гектаров в самом сердце Старого города Нарвы, по соседству с ратушей и Ратушной площадью.
Начато планирование 2,2 гектаров в самом сердце Старого города Нарвы, по соседству с ратушей и Ратушной площадью. Фото: narvaplan.ee

В Нарве начинается планирование восстановления квартала в Старом городе, основываясь на исторической уличной сети и старых объемах застройки, стертых с лица земли после бомбежек 1944 года.

Об инициировании составления детальной планировки исторического квартала улицы Рюйтли и прилегающей территории известил Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. Речь идет о планировании 2,2 гектаров в самом сердце Старого города Нарвы, по соседству с ратушей и Ратушной площадью.

На том месте сейчас стоит один многоквартирный жилой дом-хрущевка, один бывший детсад подлежит скорому сносу, а также простирается пустырь. На пустыре под слоем земли скрыты фундаменты домов и улиц довоенной Нарвы.

Целью детальной планировки, над которой начинается работа, является создание кварталов на основе исторической уличной сети и объемов застройки, восстановление исторических улиц, установление права на застройку реконструируемых кварталов. Будут определены принципы ведения там архитектурно-строительной деятельности, охраны памятников старины и охраны окружающей среды, благоустройства территории, организации дорожного движения, парковки и так далее.

Одним из многочисленных требований к этой детальной планировке является восстановление сети довоенных улиц. Находившиеся на планируемой территории до 1944 года исторические улицы необходимо будет восстановить в их довоенном местоположении и ввести в эксплуатацию. Для выяснения точного местоположения улиц придется провести археологическое исследование в тех местах, где оно еще не проводилось.

Довоенная старая Нарва, включая улицу Рюйтли и ныне планируемый квартал, на макете Федора Шанцына.
Довоенная старая Нарва, включая улицу Рюйтли и ныне планируемый квартал, на макете Федора Шанцына. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Первое эскизное решение новой детальной планировки исторического квартала улицы Рюйтли и прилегающей территории должно появиться в течение одного года. Потом последует публичное обсуждение эскизного решения в течение месяца.

Создание этой детальной планировки обойдется нарвским налогоплательщикам приблизительно в 36000 евро.

Планировка - это целостное пространственное решение относительно планируемой территории, которым устанавливаются условия землепользования и строительства. Готовая планировка состоит из пояснительной записки и чертежей, дополняющих друг друга и образующих единое целое.

Отчасти на том же участке городской земли рядом с улицей Рюйтли власти Нарвы еще четыре года назад установили детальную планировку для строительства там новой городской библиотеки. Работа над той планировкой велась в 2013-2018 годы. Тогда тоже говорили, что с появлением библиотеки вместо пустыря возродятся исторические улицы Рюйтли, Суур и Вахе, обозначатся площади и объемы довоенной застройки. Однако за последующие годы ничего там так и не появилось.

Согласно действующей программе развития города Нарва, строительство новой библиотеки на улице Рюйтли ожидается в 2024-2025 годы, источники финансирования не установлены. В ныне обсуждаемом проекте новой программы развития Нарвы до 2035 года упоминаний о новой библиотеке уже нет вовсе.

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