Начинается планирование возрождения квартала довоенной Нарвы

Об инициировании составления детальной планировки исторического квартала улицы Рюйтли и прилегающей территории известил Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. Речь идет о планировании 2,2 гектаров в самом сердце Старого города Нарвы, по соседству с ратушей и Ратушной площадью.

На том месте сейчас стоит один многоквартирный жилой дом-хрущевка, один бывший детсад подлежит скорому сносу, а также простирается пустырь. На пустыре под слоем земли скрыты фундаменты домов и улиц довоенной Нарвы.

Целью детальной планировки, над которой начинается работа, является создание кварталов на основе исторической уличной сети и объемов застройки, восстановление исторических улиц, установление права на застройку реконструируемых кварталов. Будут определены принципы ведения там архитектурно-строительной деятельности, охраны памятников старины и охраны окружающей среды, благоустройства территории, организации дорожного движения, парковки и так далее.

Одним из многочисленных требований к этой детальной планировке является восстановление сети довоенных улиц. Находившиеся на планируемой территории до 1944 года исторические улицы необходимо будет восстановить в их довоенном местоположении и ввести в эксплуатацию. Для выяснения точного местоположения улиц придется провести археологическое исследование в тех местах, где оно еще не проводилось.

Довоенная старая Нарва, включая улицу Рюйтли и ныне планируемый квартал, на макете Федора Шанцына. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Первое эскизное решение новой детальной планировки исторического квартала улицы Рюйтли и прилегающей территории должно появиться в течение одного года. Потом последует публичное обсуждение эскизного решения в течение месяца.