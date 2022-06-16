ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Плохое умение власти общаться увеличивает недоверие

С одной стороны, можно ведь сказать, что так это было всегда: перед выборами обещай что душе угодно, а когда придешь к власти, то и будет время придумать обоснования, почему нельзя сделать то или иное.

Другая история - с непопулярными решениями, о которых перед выборами никто ведь говорить не хотел, но мысли об их принятии уже витали какое-то время где-то в тиши кабинетов. Будь то люганузеская или нарвская реформа образования или план тойласких волостных властей предпринять что-то с частным детсадом - вплоть до его закрытия. Не говоря уж о вызвавшем в последнее время много разговоров отключении уличного освещения в Кохтла-Ярве или колебаниях Йыхви при продолжении создания футбольного холла.

В случае всех этих примеров самоуправления упрекали в том, что решения принимались впопыхах, без обсуждения с людьми, которых они непосредственно касаются. Теперь мы видим, что если не говорить с жителями, то растет недовольство, а также начинаются судебные споры и петиции. То, что касающиеся людей решения принимаются где-то в политических или чиновничьих кулуарах, показывает: приниматели решений часто не в состоянии понять, насколько это важно - разговаривать с народом.