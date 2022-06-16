Тойла рассматривает вариант покупки частного детсада

Частный детский сад "Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. Нынешний договор между владельцем детсада и волостью действует до 2026 года.

Тойлаское волостное управление разрабатывает три возможных решения, чтобы в поселке Тойла можно было по-прежнему предлагать услугу детского сада. На условиях действующего договора это, по оценке волостной власти, выше сил.