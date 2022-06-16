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Тойла рассматривает вариант покупки частного детсада

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойла рассматривает вариант покупки частного детсада
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Частный детский сад "Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. Нынешний договор между владельцем детсада и волостью действует до 2026 года.
Частный детский сад "Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. Нынешний договор между владельцем детсада и волостью действует до 2026 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление разрабатывает три возможных решения, чтобы в поселке Тойла можно было по-прежнему предлагать услугу детского сада. На условиях действующего договора это, по оценке волостной власти, выше сил.

Во вторник представители волостного управления встретились с владельцем детского сада "Naerumeri" Мартином-Л. Ритбергом, директором детского сада Леэной Туккиа и представителем воспитателей Сильей Сарап.

По итогам обсуждения волостное управление предлагает собственнику детсада рассмотреть три предложения. Во-первых, возможность того, что волость выкупит здание детского сада и установит цену покупки с привлечением экспертов. Во-вторых, волостное управление разработает предложения по изменению условий действующего договора.

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