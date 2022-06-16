Тойлаское волостное управление разрабатывает три возможных решения, чтобы в поселке Тойла можно было по-прежнему предлагать услугу детского сада. На условиях действующего договора это, по оценке волостной власти, выше сил.
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Тойла рассматривает вариант покупки частного детсада
Тойла рассматривает вариант покупки частного детсада
Во вторник представители волостного управления встретились с владельцем детского сада "Naerumeri" Мартином-Л. Ритбергом, директором детского сада Леэной Туккиа и представителем воспитателей Сильей Сарап.