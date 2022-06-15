Опубликовано подробное руководство по поиску и сдаче жилья для беженцев

Из справочника для беженцев и арендодателей можно получить информацию о том, как беженцам найти постоянное место жительства, где следует зарегистрировать место жительства, как ходатайствовать о получении арендного пособия и прожиточного пособия. Представлены также образцы договоров аренды на эстонском, украинском и русском языках.

Там также напоминают, что возможность предложить жилье военным беженцам следует взвесить пенсионерам, поскольку это позволило бы им получать доход и/или найти для себя новый круг общения. Если наймодателем является одиноко проживающий пенсионер, то он продолжит получать пособие одиноко проживающему пенсионеру даже когда сдаст жилое помещение военному беженцу, получившему в Эстонии временную защиту.

Свое жилье можно предложить в аренду военным беженцам, например, посредством специальных разделов на сайтах недвижимости: kinnisvara24.ee и kv.ee.

- Эстонское государство предлагает военным беженцам краткосрочное размещение и помогает в нахождении мест долгосрочного проживания, что является сейчас серьезным вызовом. Мы хотим еще раз напомнить беженцам, что у нас маленькая страна, и вся Эстония удобна для проживания, - отметил кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Вальдару.

Также он напомнил арендодателям, что военный беженец - тоже арендатор, как и все остальные. "Если у арендатора проблемы с оплатой расходов на жилье, то украинские беженцы, получившие временную защиту, могут претендовать на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и остальные жители Эстонии", - сказал Вальдару.