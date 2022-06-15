Пожизненный заключенный Юрий Устименко подал в суд на концерн "Postimees Grupp" за то, что газета "Postimees" назвала его серийным убийцей. Устименко, который был осужден за убийство пяти человек, говорит, что серийный убийца - слишком жестокая оценка, которая не соответствует его приговору. О заседании суда по иску Устименко рассказали порталы Elu24 и Rus.Postimees.ee.
Пожизненно осужденный преступник судится с газетой, называющей его "серийным убийцей"
- Серийный убийца - вульгарный термин, и я основываюсь на фактах, - сказал Юрий Устименко утром 15 июня на слушаниях в Харьюском уездном суде.
Участвовать в слушаниях Устименко смог по видеомосту. На большом телеэкране, установленном в зале суда, было видно, как в тесной камере Тартуской тюрьмы сидит худощавый мужчина, осужденный за убийства. В комнате были только видеокамера, письменный стол и табурет.
Весь спор идет вокруг того, что Устименко не устраивает, как в публикациях "Postimees" его называют серийным убийцей.
- Я совершал преступления в группе. В решении суда четко указано, что со мной действовали три человека! - отмечает Устименко. - Когда журналист пишет статью, он должен исходить из решения суда, а не вырывать из контекста отдельные предложения, которые неверны. Меня просили совершить заказное убийство как грабителя, а не как убийцу. Это значит, что я грабитель, а не серийный убийца, - уверен истец.
Представляющие концерн "Postimees Grupp" присяжные адвокаты Кармен Турк и Маарья Пильд заявили в суде, что журналист не дает в статье юридической оценки, а говорит с читателем на обычном языке. Они считают, что словосочетание "серийный убийца" не может восприниматься как констатация факта и не встречается в Пенитенциарном кодексе. В любом случае, с учетом гнусных действий истца, по мнению адвокатов, журналистам разрешено использовать это утверждение.
Подробнее об этом процессе и истории Юрия Устименко можно прочитать на русском языке на портале Rus.Postimees.ee.
Криминальное прошлое Устименко
Серийный убийца Юрий Устименко вместе с соучастником Дмитрием Медведевым с марта по май 2002 года убил в Эстонии и Латвии пять человек и нанес еще семерым тяжкие телесные повреждения.
Ранним утром 18 марта в 4.25 Юрий Устименко и Дмитрий Медведев взорвали бомбы в Таллинне у оружейного магазина на Роозикрантси, 8а. С витрины оружейного магазина они взяли оружие.
29 марта около 21.00 в Таллинне убили выстрелом в голову 45-летнего таксиста. Добычей преступников стали 200 крон и старый мобильный телефон.
31 марта в 19.45 в Тарту выстрелом в голову убили 51-летнюю продавщицу Галину. В магазине украли тысячу крон.
11 апреля в 14.50 в центре Тарту ранили выстрелом в голову 22-летнюю продавщицу продуктового магазина Реэлику. Пострадавшая смогла доползти до соседнего магазина, где ей быстро вызвали скорую. Преступники вытащили из кассы 700 крон и унесли мобильный телефон потерпевшей.
24 апреля около 16.30 в Силламяэ выстрелом в голову убили перевозившего деньги 24-летнего работника фруктового склада. Сидевшая за рулем 36-летняя бухгалтер выжила, хотя ей тоже выстрелили в голову. Как утверждается, добычей преступников стало 50 000 крон.
Утром 3 мая около 9.30 в Таллинне в расположенном на Тартуском шосе, 73, охотничьем магазине убили 25-летнего продавца Индрека. Из магазина вынесли коробку патронов.
5 мая около 2.30 ночи произошла перестрелка в Латвии в Валка. В результате выстрелов Дмитрия Медведева крайне тяжелые травмы получил патрульный полицейский Айгарс Курпниекс, который позже скончался. Его напарника Эрикса Зандерса ранили в руку. Кроме того, ранили охранника Сандриса Яцино. Дмитрий Медведев был застрелен. Устименко после гибели сообщника скрылся в темноте. Прибывшие на место полицейские найти его не смогли.
Центральная криминальная полиция полагала, что Устименко мог вернуться в Эстонию, и поэтому полиция сосредоточилась на версии, согласно которой Устименко скрывался в Ида-Вирумаа. В то же время его активно разыскивала и латвийская полиция.
7 мая Устименко тайно пересек границу Литвы и Польши. Внимательные местные жители сообщили пограничной охране, что подозрительный мужчина сел в автобус в городе Сейны.
Утром 8 мая польские пограничники задержали Устименко на автовокзале в Сувалки. Беглец назвался Ильей Хабаровым. Его подлинное имя стало известно благодаря фотографии, распространенной Интерполом.
Суд приговорил Устименко к пожизненному заключению. Он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении с 2032 года, однако совершенные им за решеткой преступления не оставляют большой надежды на помилование.
Rus.Postimees.ee