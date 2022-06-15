Переломный момент ⟩ Больше половины потребленного за месяц электричества произвели малые электростанции

Подключенные к "Elektrilevi" производители электроэнергии передали в сеть в мае почти 86 гигаватт-часов энергии. По сравнению с маем 2021 года переданное в сеть количество энергии возросло на 28 гигаватт-часов, то есть почти на 50 процентов больше. Восемьдесят процентов переданной в сеть электроэнергии было произведено из солнечной энергии.

- Эстонцы, несомненно, верят в возобновляемые источники энергии, об этом свидетельствует наше стабильно высокое число заявок о подключении солнечных парков. Впервые подключенные к сети "Elektrilevi" производители электроэнергии произвели в два полудня в мае (8 и 22 мая) электроэнергию в объеме, который покрыл половину общего потребления в сети "Elektrilevi". Уверен, что недалек тот день, когда подключенные к нашей сети производители электроэнергии смогут обеспечить все потребление, - прокомментировал член правления "Elektrilevi" Михкель Хярм.

По его данным, самым узким местом в данном контексте остаются Сааремаа и Хийумаа, где предложения желающим не всегда приемлемы по цене. "Жители Хийумаа и Сааремаа по-прежнему могут строить новые солнечные парки для собственных нужд при разумных затратах на подключение", - пояснил Хярм.

В мае 2022 года в "Elektrilevi" было подано 1077 ходатайств о подключении производителя электроэнергии. Самым популярным по-прежнему является подключение в качестве микропроизводителя, то есть солнечной электростанции мощностью до 15 киловатт.