В Нарвской арт-резиденции 22 июня откроется масштабная звуковая инсталляция Яакко Аутио, созданная при участии сорока финских и эстонских хоровых певцов.
В Нарве зазвучит многоголосая звуковая инсталляция про границу
Звуковая инсталляция "На границе" размышляет над вопросом: кто я в мире, разделенном границами?
Работа родилась в приграничном городе в рамках трехмесячного пребывания финна Яакко Аутио в Нарвской арт-резиденции. Музыкальная композиция представляет собой нежную и абстрактную версию национального гимна Финляндии и Эстонии - "Maamme laulu / Mu Isamaa" (1847, Пасиус), где узнаваемая мелодия звучит едва уловимо.
Инсталляция состоит из сорока динамиков, из которых можно услышать сорок разных голосов, поющих, дышащих и говорящих вместе. Но посетители могут также послушать каждый голос по отдельности.
Сама Нарва имеет большое значение для контекста этого произведения искусства. Это самый русскоязычный город в Европе, где 96 процентов населения говорят на этом языке. Хотя граница между Россией и Эстонией четко проходит по реке, самосознание местных жителей представляет собой смесь обоих языков - эстонского и русского.
Название инсталляции "На границе" отсылает к государственной границе, но также и к границе между людьми, и к самому межличностному пространству. Художник Яакко Аутио отмечает: "Я надеюсь, что инсталляция перенесет людей из царства времени в царство безвременья, где мы сможем на мгновение вспомнить, каково это - таять и быть вместе в отсутствие поляризации противоположных взглядов".
Премьера инсталляции "На границе" состоялась весной в рамках фестиваля "Tallinn-Narva Musiс Week". Тогда за одни выходные ее посетили порядка тысячи человек.
- Звуковая инсталляция "На границе / Rajalla", автор Яакко Аутио (Финляндия)
- Открытие - 22 июня в 18.00, адрес - Нарвская арт-резиденция, ул.Йоала, 18
- Инсталляция будет представлена с 22 июня по 14 августа: среда и четверг - 15.00-19.00, пятница - 15.00-21.00, суббота и воскресенье - 13.00-19.00
- Входная плата - 1 евро
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