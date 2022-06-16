В Нарве зазвучит многоголосая звуковая инсталляция про границу

Звуковая инсталляция "На границе" размышляет над вопросом: кто я в мире, разделенном границами?

Работа родилась в приграничном городе в рамках трехмесячного пребывания финна Яакко Аутио в Нарвской арт-резиденции. Музыкальная композиция представляет собой нежную и абстрактную версию национального гимна Финляндии и Эстонии - "Maamme laulu / Mu Isamaa" (1847, Пасиус), где узнаваемая мелодия звучит едва уловимо.

Инсталляция состоит из сорока динамиков, из которых можно услышать сорок разных голосов, поющих, дышащих и говорящих вместе. Но посетители могут также послушать каждый голос по отдельности.

Сама Нарва имеет большое значение для контекста этого произведения искусства. Это самый русскоязычный город в Европе, где 96 процентов населения говорят на этом языке. Хотя граница между Россией и Эстонией четко проходит по реке, самосознание местных жителей представляет собой смесь обоих языков - эстонского и русского.

Название инсталляции "На границе" отсылает к государственной границе, но также и к границе между людьми, и к самому межличностному пространству. Художник Яакко Аутио отмечает: "Я надеюсь, что инсталляция перенесет людей из царства времени в царство безвременья, где мы сможем на мгновение вспомнить, каково это - таять и быть вместе в отсутствие поляризации противоположных взглядов".

Премьера инсталляции "На границе" состоялась весной в рамках фестиваля "Tallinn-Narva Musiс Week". Тогда за одни выходные ее посетили порядка тысячи человек.