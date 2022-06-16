Правительство отменило распоряжение, согласно которому прибывающие в Эстонию граждане третьих стран должны иметь справку о вакцинации против COVID или отрицательный тест на коронавирус. Срок действия распоряжения о карантине завершится 1 июля.
В Эстонии с июля отменяются коронавирусные карантинные ограничения
Заразившиеся коронавирусом люди в дальнейшем должны будут следовать предписаниям врача.
По оценке Департамента здоровья, в настоящее время маловероятно, что количество инфицированных граждан третьих стран будет настолько значительным, что это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии. В нашей стране риск распространения коронавируса снизился до зеленого уровня, учитывая средней семидневный уровень госпитализации.
Как отметило коммуникационное бюро правительства, заболеваемость COVID-19 имеет тенденцию к снижению во всем мире. Из 27 государств-членов Европейского Союза 18 сняли ограничения на поездки в связи с COVID, а с ними Норвегия, Исландия, Швейцария и Великобритания.
Обязанность самоизоляции при заболевании COVID-19 в Эстонии была введена с июня 2021 года. Она предусматривала запрет покидать место жительства или пребывания с момента получения диагноза или положительного результата теста на коронавирус вплоть до выздоровления. Решение о выздоровлении принимал врач, исходя из той общей рекомендации, что срок самоизоляции составляет 10 дней с момента появления симптомов заражения.