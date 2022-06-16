В Эстонии с июля отменяются коронавирусные карантинные ограничения

Заразившиеся коронавирусом люди в дальнейшем должны будут следовать предписаниям врача.

По оценке Департамента здоровья, в настоящее время маловероятно, что количество инфицированных граждан третьих стран будет настолько значительным, что это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии. В нашей стране риск распространения коронавируса снизился до зеленого уровня, учитывая средней семидневный уровень госпитализации.

Как отметило коммуникационное бюро правительства, заболеваемость COVID-19 имеет тенденцию к снижению во всем мире. Из 27 государств-членов Европейского Союза 18 сняли ограничения на поездки в связи с COVID, а с ними Норвегия, Исландия, Швейцария и Великобритания.