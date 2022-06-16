Можно много путешествовать, искать красивые места и фотографировать то, что уже тысячи раз было сфотографировано предшественниками. Йыхвисец Александр Курносов считает, что каждый фотограф должен запечатлевать прежде всего свой край, регион, город. И он делает это, регулярно публикуя свои фотошедевры в "Фейсбуке".
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Любитель природы Александр Курносов умеет найти теплоту даже там, где холодно
- Дело не в красоте и не в великолепии локаций, - говорит он. - Хотя с этим нам тоже действительно повезло, но только мы, местные жители, способны показать теплоту там, где порой очень холодно…
Ида-Вирумаа богат болотами, речками, рядом Финский залив и Чудское озеро. В регионе свыше 30 лесных озер, недалеко от Пюхтицкого монастыря, сформированные когда-то ледником. Редкий местный удильщик не попытал там своего счастья. О них немало стихов написал известный русский поэт Игорь Северянин, который также любил там рыбачить. Например, отрывок из стихотворения об озере Пятачок, или ранее Ряэкъярв:
Красиво это озеро лесное.
Какая сонь! Какая тишина!
В нем грусть, роднящая его со мною,
И завлекающая глубина.
Все это - прекрасные локации для съемки. Но Александр утверждает, что один из самых важных секретов хорошего снимка - правильное время съемки.
- Многие думают, что все мои снимки - это работа фотошопа с добавлением различных искусственных элементов. На самом деле это не так, нужно просто подстраиваться под красивый свет, который бывает на рассвете или на закате солнца. Именно он и создает непревзойденную атмосферу и прекрасные цвета. Прогуливаясь по берегу залива в Тойла, загляните на другую сторону речки, малопосещаемые места по-своему дикие, с труднопроходимыми тропинками, там ждет много интересных локаций. Болото Селисоо - обычное днем и оживающее ночью. Легкий туман рано утром, водная гладь и маленькие озера среди топкой трясины манят своими тайнами и покоем.
Водопад Валасте прекрасен в любое время года. Александр рекомендует заглянуть туда весной и ночью, когда лед лишь начинает таять.
- Это мистическое и жутковатое зрелище запомнится на всю жизнь! Полурастаявшие глыбы льда будто приведения на стенах мрачного замка. Сильный поток воды и высота ее падения с обрыва больше всего впечатляют с самого низа ущелья. Если отважитесь туда спуститься, захватите зонтик, весной там всегда идет дождь.
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