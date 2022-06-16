Нарвитянка Светлана Зайцева любит путешествовать. Уверяет, что куда бы ни отправилась, нигде не испытала разочарования, потому что неважно, далеко ты отправляешься или близко - всюду есть на что посмотреть и чему удивиться. Немало интересного есть и рядом с домом. Куда она посоветует поехать и что посмотреть в Ида-Вирумаа?
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Светлана Зайцева: благодарный путешественник не испытает разочарования
Светлана Зайцева называет себя благодарным путешественником, которому всегда и все нравится, потому что самое важное в дороге - настрой.
- Говоря о путешествиях, часто подразумевается, что надо ехать куда-то далеко, - говорит она. - Так и получается, что, познавая разные страны, часто мы не знаем свой край. На самом деле удивительное может быть совсем рядом. Это показывает и мой опыт - благодаря кластеру туризма Ида-Вирумааского центра предпринимательства, и в частности руководителю Кадри Ялонен, я открыла для себя множество интересных мест в Ида-Вирумаа. Мы получили столько впечатлений! Теперь часто направляю в "освоенные места" друзей или езжу со своими гостями. Удивительное рядом!
Светлана говорит, что уже дорога - это эмоции, особенно если ты не за рулем - смотри по сторонам, всегда найдется за что зацепиться взглядом. Хорошо, если некуда спешить и можно остановиться, например, полюбоваться цветочным полем.
- Ни разу не было такого, чтобы я где-то испытала разочарование - мол, на что тут смотреть? - рассуждает она. - Всюду есть чему удивиться - это моя жизнь и мои правила. Просто люблю быть в дороге, и уже это большое счастье куда-то ехать. Мой жизненный принцип: всегда оставаться довольным. Например, однажды мы поехали на рыбную ярмарку в Лохусуу. Была дождливая погода, месили грязь в босоножках, замерзли страшно, но и рыбу купили, и ели уху под зонтиком... Потом заехали к друзьям, согрелись в бане - и жизнь заиграла красками. Короче, это маленькое приключение и вкус той ухи помню спустя годы.
Совет от Светланы
- планируя поездку, лучше приурочить к какому-то событию - фестивалю, ярмарке или другому. "Когда город, волость или деревня к чему-то готовятся, то это место по-другому открывается. Возможно, вы увидите его в новом свете. Как опытный путешественник, задумывая маршрут, советую также ставить несколько "попутных" целей. Например, собираясь на мызу Сака, погулять в тойласком парке, заглянуть и в Силламяэ - прогуляться по новому променаду или зайти в музей познакомиться с экспозицией. Как минимум два пункта - тогда и дорога пройдет незаметно, и впечатлений будет в два раза больше.
Светлана подчеркивает: предстоящий фестиваль "Музыка 7 городов" - прекрасный повод побывать на концертах и заодно ближе познакомиться с Ида-Вирумаа.
Куда стоит заглянуть в первую очередь
Светлана советует обязательно побывать в парке Тойла-Ору.
- Красивейший парк с историей на миллион, он хранит в себе столько всего интересного, что приезжать сюда можно бесконечное количество раз и обязательно увидите или узнаете что-то новое.
Искренне поразила мыза Сака
- Побывала на многих мызах в Эстонии, считаю, что Сака - наиболее живописное место. Рядом знаменитый глинт, поразительный простор открывается, когда выходишь к морю. Красивые поля вокруг. Искренне покорена владельцем этой мызы Тынисом Каазиком, который возродил ее и сделал это место таким привлекательным для отдыха.
За адреналином в Кивиыли
Яркие впечатления найдутся в Кивиылиском приключенческом парке.
- Я абсолютно не спортивный человек, но рискнула испытать свои силы. Признаюсь, иногда было страшно, но в итоге - здорово. Особенно поездка-сафари на джипе. Помню впечатления от подобного путешествия по Аравийской пустыне в Арабских Эмиратах - кажется, адреналина было еще больше.
Пуртсе - любопытная история и гастрономические удовольствия
- Нарвитян замками удивить трудно, у нас ведь есть самый большой, но Пуртсеский впечатлил своей историей - там жила одна семья, - рассказывает Светлана. - В любом путешествии мы стараемся попробовать и местную еду, в Пуртсе получили богатые гастрономические впечатления. А еще крафтовое пиво, которое производят на маленькой пивоварне рядом. Больше даже не о вкусе, а об этикетках на бутылках - на каждой своя легенда. Это очень здорово. Мы ведь что запоминаем в поездках? Не даты и события, а истории. За каждым местом есть какая-то история, но если таковой нет, то стоит придумать легенду. Как в Пуртсе.
Совсем рядом с замком еще одно любопытное место - Лиймала, где есть прекрасный ресторан "Туливеэ", а также музей контрабанды спирта и смотровая вышка.
- Замок Пуртсе построен в 1533 году, а "Туливеэ" - несколько лет назад. Контраст архитектуры и гастрономических впечатлений. Теперь мы там бываем часто.
Большие открытия в маленьком музее
- В Ийзаку проходит очень хорошая цветочная ярмарка, мы поехали, а по пути заглянули в местный музей, - вспоминает она. - Маленький, но очень интересный. Больше всего покорила комната учителей, уголок пожарной команды и машинка, на которой шили обувь. Многие вещи, ушедшие из обихода, мы их не знаем и это наши маленькие открытия.
Влюбилась в шахтеров
- после посещения Музея сланца. Покорила картинная галерея - в музее хранится около 600 картин, созданных 105 художниками.
- Осмотрев экспозицию, влюбилась в шахтеров, - смеется Светлана. - А добавить впечатлений можно в кохтла-ныммеском музее-шахте. Любопытно, но особенно поразили восьмиэтажная башня и рассказы гида о том, как трудились женщины - за смену им приходилось перебрать 25 тонн породы. Трудно поверить в эту цифру!
Сюда она мечтает вернуться - послушать концерт, которые иногда здесь проходят, и побывать на фестивале "Музыка гор".
Подводя итог, Светлана сказала, что невозможно описать все впечатления - их слишком много. Но лучше всего собирать свои - соберитесь и поезжайте познавать свой край, в Ида-Вирумаа много прекрасного и удивительного.
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