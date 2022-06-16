ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Светлана Зайцева: благодарный путешественник не испытает разочарования

Совет от Светланы

- планируя поездку, лучше приурочить к какому-то событию - фестивалю, ярмарке или другому. "Когда город, волость или деревня к чему-то готовятся, то это место по-другому открывается. Возможно, вы увидите его в новом свете. Как опытный путешественник, задумывая маршрут, советую также ставить несколько "попутных" целей. Например, собираясь на мызу Сака, погулять в тойласком парке, заглянуть и в Силламяэ - прогуляться по новому променаду или зайти в музей познакомиться с экспозицией. Как минимум два пункта - тогда и дорога пройдет незаметно, и впечатлений будет в два раза больше.

Светлана подчеркивает: предстоящий фестиваль "Музыка 7 городов" - прекрасный повод побывать на концертах и заодно ближе познакомиться с Ида-Вирумаа.