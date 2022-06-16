Силламяэ этим летом отметит два юбилея - исполняется 65 лет с момента обретения статуса города и 520 лет с момента упоминания Силламяэ. Несмотря на то, что сверхсекретная деятельность здесь прекратилась давно и город со стильной архитектурой открылся гостям, слава "закрытого города" по-прежнему привлекает множество туристов. Появляются и новые достопримечательности: год назад открылся шикарный променад. Но с помощью гида из Силламяэского городского музея Елены Антушевой мы решили обратить внимание на любопытные уголки, которые не всегда заметны взгляду.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Достопримечательности приморского города, которые не бросаются в глаза
- Практически весь Силламяэ и сам как город-музей, - начала Елена Антушева. - Где еще в Эстонии вы найдете улицу Маяковского? Меняя названия улиц, эту оставили, потому что в первую очередь он поэт. У нас также есть улица Горького - на ней одной из первых стали строить каменные жилые дома в конце 1940-х годов. Сохранилась улица Толстого, Гагарина, Чкалова - тоже не стали менять, ведь имена этих людей знают во всем мире. А для нас, музейщиков, это хороший повод создать увлекательную экскурсию.
О названиях улиц и уникальной архитектуре Елена может рассказывать долго, но мы договорились обращать внимание на детали, которые не всегда бросаются в глаза.
Лепнина - как пропаганда
Любуясь красотой моря и приморским бульваром Мере с высоты городской лестницы, можно заметить, что на зданиях много помпезной лепнины, даже рога изобилия - какое отношение этот древнегреческий символ имеет к северному городу?
- Дома построены в стиле сталинского неоклассицизма, - объясняет Елена. - Типовые проекты закрытых городов были созданы до Второй мировой войны, задумывалось как город-сад. Но строить их стали только после войны, и это было частью сталинской пропаганды - он хотел показать победу во всем, в том числе и в лепнине на домах, мол, у нас не просто все хорошо, а изобилие. В Силламяэ действительно так было - поставки были напрямую из Москвы.
Бомбоубежища почти в каждом дворе
Гуляя по приморскому бульвару, видим конструкцию с решетками, выглядывающую из земли. Это выход из бомбоубежища, которые есть почти под каждым жилым домом, ведь это город, в котором работали предприятия военной и атомной промышленности, все боялись ядерной войны... Как выглядели такие убежища, можно представить, заглянув в подвал центра культуры, где в бомбоубежище оформлена одна из музейных экспозиций советского периода.
Елена добавила, что недавно приезжали студенты из столицы, которых они водили по бомбоубежищам. "В принципе, все сохранилось, только система вентиляции сломана", - сказала она о том бомбоубежище, что на бульваре.
Знаменитые "Десятка" и "Тройка"
Когда город был закрытым, названия магазинов были привязаны к номерам заводских цехов, некоторые из них так и остались "номерными". Например, "десятка" на приморском бульваре. Сейчас это маленькая торговая точка, а во второй половине прошлого века это был большой торговый центр, занимавший весь этаж с полными полками товаров - действительно изобилие по тем временам.
Еще один подобный магазинчик "Тройка" находится на улице Кеск. Елена рассказывает, что он знаменит тем, что в советские времена на его окнах была "Доска позора" - выставляли фото чем-то провинившихся людей.
Маленькие магазинчики продолжают свою историю, потому что их владельцы нашли свою нишу - товары, которых не бывает в больших сетевых торговых точках. Туристы с удовольствием покупают в "Десятке" местное пиво "Мюнхен", которое стали разливать в бутылки недавно во время пандемии. Пряники-сушки и прочую бакалею. Славятся также силламяэские пельмени. "Очень удивилась, когда одна из туристок спросила, где их купить, чтобы увезти в Таллинн", - вспоминает Елена.
По пути к "Тройке" мы замечаем кусочки заборов - ветхие и неприглядные, но тоже свидетельства своей эпохи, редко где подобные увидишь. Елена обращает внимание на каскадные дома на улице Калда - особенность силламяэского ландшафта: с одной стороны дом имеет четыре этажа, с другой - всего два.
Старая липа помнит курзал
Посреди тротуара на улице Каяка есть липа, очень старая, часть ее ствола имеет "заплатку" из бетона, но дерево живое. Гид рассказывает, что эта липа растет здесь как минимум со времен курзала, который был здесь с 1849 года. "А может, и еще раньше, когда здесь просто была корчма".
Окунуться в советскую атмосферу
Елена советует гостям заглянуть в кафе "Перенайне" на улице Каяка. Мы не успели, уже закрылось, но, по ее словам, туристам, которые хотят окунуться в советскую атмосферу, здесь очень нравится - здесь всё, как в столовой прежних времен: сохранилась обстановка, меню, и цены очень благоприятные.
Кинотеатр "Родина" мечтают оживить
Здание бывшего кинотеатра "Родина" на улице Кеск, построенного в 50-х годах, давно пустует. Оно находится в частных руках, и очевидно, что собственнику дешевле штрафы платить, чем привести его в порядок хотя бы снаружи. Выкупить обратно - дорого для города, но музейщики все равно мечтают хоть как-то его оживить.
- Там было два зала, где показывали фильмы, наверху работали кружки, - рассказывает Елена. - По договоренности с хозяином хотим попробовать устраивать там одноразовые выставки, может, это поможет сдвинуть процесс?
Попрыгать по камням
В конце нашего короткого путешествия Елена Антушева предложила заглянуть в места, куда туристов пока не водят, но она уже разрабатывает новый маршрут, который откроют, возможно, уже этим летом. Когда-то здесь была туристическая тропа, сейчас в народе ее называют тропой здоровья и здесь гуляют местные жители.
Любуясь морем и лесом, мы дошли до поля валунов, которые в древние времена принес сюда ледник из Скандинавии.
Гид показывает, что эти творения природы всегда привлекали людей - об этом рассказывают следы на камнях, оставленные дачниками сто лет назад и раньше, люди выдалбливали на них свое имя или инициалы. Некий господин Кузнецов начертал аж несколько дат - 1903, 1905, 1908 и 1911 год, каждый раз, когда приезжал сюда отдыхать... "Можно соревнования устраивать - кто найдет больше всего "следов" или самую старую дату", - приоткрывает Елена задумки будущего маршрута.
От прибрежных валунов пошли к культовому камню, скорее это маленькая скала, спрятавшаяся в кустах.
- Его называют Сууркиви или Киукиви, - объясняет Елена. - Когда-то его было хорошо видно с моря и днем по нему ориентировались рыбаки. Его много раз пытались разрушить, даже взорвать, но не получилось. Говорят, во время войны по нему стреляли с корабля, думая, что это укрепление противника, но один отважный хуторянин поплыл на лодке, чтобы объяснить, что это сооружение природы...
О том, что это место до сих пор интересует людей, красноречиво свидетельствовали горы мусора, музейщики собирали его в течение трех часов во время майской акции "Сделаем!".
- Это частная территория, надеюсь, владелец не будет возражать, если мы станем приводить сюда туристов, - говорит Елена, у которой есть немало историй и легенд, которые она может поведать об этом месте.
Любопытных уголков в приморском городе еще много, обо всех не рассказать, но надеюсь, нам удалось пробудить интерес любознательных людей, которые запланируют свое летнее путешествие в Силламяэ и сделают свои открытия в этом компактном городе. Сотрудники музея готовы в этом помочь. К слову, на новом променаде скоро откроется инфопункт.