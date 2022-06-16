ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Достопримечательности приморского города, которые не бросаются в глаза

Попрыгать по камням

В конце нашего короткого путешествия Елена Антушева предложила заглянуть в места, куда туристов пока не водят, но она уже разрабатывает новый маршрут, который откроют, возможно, уже этим летом. Когда-то здесь была туристическая тропа, сейчас в народе ее называют тропой здоровья и здесь гуляют местные жители.

Любуясь морем и лесом, мы дошли до поля валунов, которые в древние времена принес сюда ледник из Скандинавии.

На валунном поле каждый может сделать открытие. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гид показывает, что эти творения природы всегда привлекали людей - об этом рассказывают следы на камнях, оставленные дачниками сто лет назад и раньше, люди выдалбливали на них свое имя или инициалы. Некий господин Кузнецов начертал аж несколько дат - 1903, 1905, 1908 и 1911 год, каждый раз, когда приезжал сюда отдыхать... "Можно соревнования устраивать - кто найдет больше всего "следов" или самую старую дату", - приоткрывает Елена задумки будущего маршрута.

От прибрежных валунов пошли к культовому камню, скорее это маленькая скала, спрятавшаяся в кустах.

Культовый камень станет изюминкой нового маршрута. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

- Его называют Сууркиви или Киукиви, - объясняет Елена. - Когда-то его было хорошо видно с моря и днем по нему ориентировались рыбаки. Его много раз пытались разрушить, даже взорвать, но не получилось. Говорят, во время войны по нему стреляли с корабля, думая, что это укрепление противника, но один отважный хуторянин поплыл на лодке, чтобы объяснить, что это сооружение природы...

О том, что это место до сих пор интересует людей, красноречиво свидетельствовали горы мусора, музейщики собирали его в течение трех часов во время майской акции "Сделаем!".

- Это частная территория, надеюсь, владелец не будет возражать, если мы станем приводить сюда туристов, - говорит Елена, у которой есть немало историй и легенд, которые она может поведать об этом месте.