Президент Карис вручит государственные награды 22 июня

Как пишет новостной портал rus.err.ee, в этом году глава государства отметил заслуги 148 человек, но из-за коронавирусных ограничений награды так и не были вручены.

В число награжденных в этом году вошли, в частности, медсестра Анастасия Кудинова и санитар Ольга Власова из Северо-Эстонской региональной больницы, врач по инфекционным заболеваниям Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина, медсестра Ирина Кудина и санитар клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы Наталья Каротамм, руководитель Йыхвиского концертного зала Пийа Тамм, старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Александр Воронов, глава Ида-Вируского спасательного региона Тармо Антон, журналист Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Антон Алексеев и завоевавшие олимпийское золото в Токио шпажистки Катрина Лехис, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Эрика Кирпу.