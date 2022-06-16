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Президент Карис вручит государственные награды 22 июня

Rus.err.ee
Президент Карис вручит государственные награды 22 июня
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Орден Белой звезды II степени.
Орден Белой звезды II степени. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

В круизном терминале Таллиннского порта Ванасадам 22 июня состоится праздничное мероприятие "Эстония благодарит", в ходе которого президент Алар Карис вручит государственные награды тем, чья приверженность своему делу и обществу сделала жизнь Эстонии лучше.

Как пишет новостной портал rus.err.ee, в этом году глава государства отметил заслуги 148 человек, но из-за коронавирусных ограничений награды так и не были вручены.

В число награжденных в этом году вошли, в частности, медсестра Анастасия Кудинова и санитар Ольга Власова из Северо-Эстонской региональной больницы, врач по инфекционным заболеваниям Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина, медсестра Ирина Кудина и санитар клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы Наталья Каротамм, руководитель Йыхвиского концертного зала Пийа Тамм, старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Александр Воронов, глава Ида-Вируского спасательного региона Тармо Антон, журналист Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Антон Алексеев и завоевавшие олимпийское золото в Токио шпажистки Катрина Лехис, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Эрика Кирпу.

С полным списком кавалеров государственных наград в 2022 году можно ознакомиться в публикации rus.err.ee ЗДЕСЬ и на официальном интернет-сайте президента Эстонской Республики.

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