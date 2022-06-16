ERR: Создаваемую коалицию поддерживают много избирателей, в основном эстоноязычных

Опрос был проведен 9-14 июня компанией "Kantar Emor" по заказу ERR. Через интернет и по телефону опросили 1537 граждан Эстонии в возрасте 18-84 лет, то есть потенциальных избирателей.

Коалицию из Партии реформ, "Isamaa" и соцдемов готовы поддержать 38% респондентов. Около 24% затруднились с ответом на вопрос о том, какой состав правительства они считают предпочтительным.

Уровень поддержки альтернативной коалиции в составе центристов, EKRE и "Isamaa" составил 19%.

По итогам опроса отдельно отмечено, что ныне создаваемое коалиционное правительство пока непопулярно среди русскоязычных избирателей: среди эстонцев 45% поддерживают союз реформистов, "Isamaa" и соцдемов, а среди русскоязычных - лишь 15%.