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ERR: Создаваемую коалицию поддерживают много избирателей, в основном эстоноязычных

Северное побережье
ERR: Создаваемую коалицию поддерживают много избирателей, в основном эстоноязычных
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Пресс-конференция лидеров партий, участвующих в коалиционных переговорах (четвертый день переговоров).
Пресс-конференция лидеров партий, участвующих в коалиционных переговорах (четвертый день переговоров). Фото: Madis Veltman

Ныне формируемая в Таллинне новая правительственная коалиция из Партии реформ, "Isamaa" и Социал-демократической партии Эстонии имеет большую поддержку избирателей, что видно из результатов опроса, проведенного по заказу Национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Опрос был проведен 9-14 июня компанией "Kantar Emor" по заказу ERR. Через интернет и по телефону опросили 1537 граждан Эстонии в возрасте 18-84 лет, то есть потенциальных избирателей.

Коалицию из Партии реформ, "Isamaa" и соцдемов готовы поддержать 38% респондентов. Около 24% затруднились с ответом на вопрос о том, какой состав правительства они считают предпочтительным.

Уровень поддержки альтернативной коалиции в составе центристов, EKRE и "Isamaa" составил 19%.

По итогам опроса отдельно отмечено, что ныне создаваемое коалиционное правительство пока непопулярно среди русскоязычных избирателей: среди эстонцев 45% поддерживают союз реформистов, "Isamaa" и соцдемов, а среди русскоязычных - лишь 15%.

Подробнее о результатах опроса - в публикации новостного портала rus.err.ee.

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