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Помогающие беженцам волонтеры ждут больше поддержки от государства

Rus.err.ee
Помогающие беженцам волонтеры ждут больше поддержки от государства
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Пункт помощи транзитным беженцам в Нарве.
Пункт помощи транзитным беженцам в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Количество оставшихся в Эстонии военных беженцев перевалило за отметку 40000, как рассказывает ERR. Волонтеры, принявшие на себя заботу о тех, кто следует через нашу страну транзитом, говорят, что поддерживать беженцев государство могло бы больше. Например - открыть пункт приема беженцев не в Йыхви, а прямо на границе в Нарве.

- В помощи с размещением со стороны государства нуждаются около 10 процентов военных беженцев. Сейчас государство размещает в отелях и на пароме "Isabella" 3800 человек. Большая часть беженцев нашли жилье своими силами, с помощью волонтеров и простых людей, - рассказал "Актуальной камере" кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.

Около 300 человек в сутки пересекают границу со стороны России. В Нарве добровольческая организация "Друзья Мариуполя" дает многим из них еду, помогает построить дальнейший маршрут и наладить связь. А две недели назад открылся государственный центр в Йыхви, куда направляют нуждающихся в помощи из Нарвы.

- Мы решили, что не будем открывать в Нарве государственный информационный пункт, на нарвской границе есть сотрудник нашего инфопункта, который постоянно наблюдает за ситуацией и предлагает помощь, если к нему обращаются, - сказал Валдару.

Смотрите подробнее в репортаже "Актуальной камеры":

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