Помогающие беженцам волонтеры ждут больше поддержки от государства

- В помощи с размещением со стороны государства нуждаются около 10 процентов военных беженцев. Сейчас государство размещает в отелях и на пароме "Isabella" 3800 человек. Большая часть беженцев нашли жилье своими силами, с помощью волонтеров и простых людей, - рассказал "Актуальной камере" кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.

Около 300 человек в сутки пересекают границу со стороны России. В Нарве добровольческая организация "Друзья Мариуполя" дает многим из них еду, помогает построить дальнейший маршрут и наладить связь. А две недели назад открылся государственный центр в Йыхви, куда направляют нуждающихся в помощи из Нарвы.

- Мы решили, что не будем открывать в Нарве государственный информационный пункт, на нарвской границе есть сотрудник нашего инфопункта, который постоянно наблюдает за ситуацией и предлагает помощь, если к нему обращаются, - сказал Валдару.