полезно и выгодно ⟩ Кардиолог рекомендует пересесть на велосипед

Кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы Мартин Серг каждый день добирается до работы на велосипеде и призывает всех последовать его примеру .

- Это полезно не только для сердца, но и для всего организма. Езда на велосипеде снижает риск развития диабета и рака. Велосипед также является экологичным видом транспорта, а с учетом высоких цен на топливо, это поможет существенно снизить расходы, - перечислил Серг плюсы от езды на велосипеде.