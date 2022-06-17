Северо-Эстонская региональная больница призывает как своих работников, так и других людей принять участие в летней акции "На работу на велосипеде!", то есть пересесть с автомобиля на экологичный и полезный для здоровья транспорт - велосипед. Об этом написал новостной портал rus.err.ee.
полезно и выгодно ⟩ Кардиолог рекомендует пересесть на велосипед
Кардиолог рекомендует пересесть на велосипед
Кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы Мартин Серг каждый день добирается до работы на велосипеде и призывает всех последовать его примеру.
- Это полезно не только для сердца, но и для всего организма. Езда на велосипеде снижает риск развития диабета и рака. Велосипед также является экологичным видом транспорта, а с учетом высоких цен на топливо, это поможет существенно снизить расходы, - перечислил Серг плюсы от езды на велосипеде.
Смотрите специальный видеоролик Северо-Эстонской региональной больницы и советы доктора Мартина Серга на эстонском языке:
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