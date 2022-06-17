В возрасте 76 лет скончался Юри Колло, возглавлявший Кохтла-Ярве на стыке веков и в течение пары десятилетий на разных постах также участвовавший в руководстве городом.
Умер бывший мэр Кохтла-Ярве Юри Колло
Родившийся в Иллукаской волости в 1946 году Колло закончил Эстонскую сельхозакадемию по специальности "инженер лесного хозяйства" и десятки лет работал на должностях, связанных с лесоводством и охраной окружающей среды. В 1990-х годах он работал в Йыхвиском горуправлении.
После того как Валерий Корб на выборах 1996 года пришел к власти в Кохтла-Ярве, Юри Колло стал заместителем мэра Кохтла-Ярве. В 1999 году, когда Корб решил сменить место мэра на должность председателя горсобрания, Юри Колло стал мэром Кохтла-Ярве.
Колло был мэром в сложные годы, когда в Кохтла-Ярве одно за другим банкротились крупные предприятия, росла безработица и все больше обострялись отопительные и прочие коммунальные проблемы. "Мы трудимся в поте лица и делаем все от нас зависящее. Занимаемся проблемами как наркомании, безработицы, теплового хозяйства и благоустройства, так и всеми другими проблемами, - сказал он весной 2001 года "Северному побережью", объясняя, что полутора годами ранее при составлении предвыборной программы он не мог предвидеть, насколько тяжелые проблемы могут возникнуть в городе. - Мы хотели, конечно, удержать цены на коммунальные услуги, но жизнь делает свое. На ремонт улиц у нас тоже нет сейчас денег, но в следующем году, когда будет готов Ахтмеский спортхолл, мы сможем взять новые займы и начать на эти деньги приводить в порядок улицы. Я даже не сомневаюсь в том, что в тепловом хозяйстве осенью возникнут большие проблемы".
Мэром Кохтла-Ярве Колло являлся до выборов 2000 года, когда Центристской партии пришлось, чтобы остаться у власти, отдать место мэра баллотировавшемуся по списку "Res Publica" Хантсу Хинту. Колло стал поначалу советником горуправления, а позднее - уже в руководимом Евгением Соловьевым горуправлении - заместителем мэра. В 2011-2016 годах Колло на основе договора поручения оказывал горуправлению различные услуги.
Вместе с Евгением Соловьевым Юри Колло на основании вступившего в силу в 2016 году приговора также признали виновным в нескольких совершенных в 2006-2009 годах коррупционных преступлениях - присвоении и должностной фальсификации. Суд наказал Колло условным лишением свободы на срок более четырех лет. Ему запретили также в течение трех лет работать в самоуправлении.
В Центристскую партию Колло входил четверть века, начиная с 1997 года. Последние годы Юри Колло находился на пенсии и в местной политике практически не участвовал. В Кохтла-Ярвеское горсобрание он в последний раз баллотировался в 2013 году, когда за него проголосовали 152 жителя города.