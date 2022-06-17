Умер бывший мэр Кохтла-Ярве Юри Колло

Колло был мэром в сложные годы, когда в Кохтла-Ярве одно за другим банкротились крупные предприятия, росла безработица и все больше обострялись отопительные и прочие коммунальные проблемы. "Мы трудимся в поте лица и делаем все от нас зависящее. Занимаемся проблемами как наркомании, безработицы, теплового хозяйства и благоустройства, так и всеми другими проблемами, - сказал он весной 2001 года "Северному побережью", объясняя, что полутора годами ранее при составлении предвыборной программы он не мог предвидеть, насколько тяжелые проблемы могут возникнуть в городе. - Мы хотели, конечно, удержать цены на коммунальные услуги, но жизнь делает свое. На ремонт улиц у нас тоже нет сейчас денег, но в следующем году, когда будет готов Ахтмеский спортхолл, мы сможем взять новые займы и начать на эти деньги приводить в порядок улицы. Я даже не сомневаюсь в том, что в тепловом хозяйстве осенью возникнут большие проблемы".