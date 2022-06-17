Нарву предупредили об отключении горячей воды

АО "Narva Soojusvõrk" сообщило, что в связи с проведением планового ремонта тепловых сетей будет приостановлена подача горячей воды потребителям города Нарва с 00.00 18 июля до 14.00 22 июля.

Подача горячей воды после ремонта сетей будет происходить в пятницу, 22 июля, к 14.00.

На участках теплотрасс, где производится реновация, отключение горячей воды продолжится на более длительный период, согласно графикам, предварительно разосланным потребителям.

Теплосетевое предприятие стандартно просит клиентов на время отключения горячей воды закрыть входные задвижки на теплоузлах и открыть дренажи или воздушники. Сделать это следует до полудня 18 июля - и на весь срок ремонта.

АО "Narva Soojusvõrk" занимается покупкой, распределением и продажей в Нарве тепловой энергии, приобретенной на Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Power". Предприятие управляет теплосетью в целом, руководит проектами ее реновации и осуществляет необходимые инвестиции.