СТАТИСТИКА ⟩ Трудоустроились более трети украинских беженцев, популярная профессия - уборщик

Ведущие аналитики Департамента статистики Кая Сыстра и Мярт Леэсмент отметили, что большая часть получивших временную защиту людей трудоспособного возраста нашли работу за относительно короткий период времени с марта по июнь. "Уровень занятости получивших временную защиту людей в возрасте от 20 до 64 лет увеличивается каждую неделю и уже достиг 38 процентов", - рассказала Сыстра.

Беженцы из Украины нашли себе применение во всех профессиях.

- По сравнению со всем рынком труда граждан Украины относительно больше, прежде всего, среди простых и квалифицированных рабочих, и относительно меньше среди руководителей и специалистов высшего уровня. Украинские военные беженцы имеют достаточно высокий уровень образования. Однако незнание языка и острая необходимость зарабатывать на жизнь могут вынуждать украинских беженцев браться за работу, не соответствующую их квалификации и уровню образования, - отметила Сыстра.

Среди получателей временной защиты самая популярная профессия - уборщик. Среди людей с видом на жительство без временной защиты - сварщик. Среди граждан Украины с краткосрочным правом на работу - упаковщик. Среди последних встречаются и ведущие специалисты, особенно разработчики программного обеспечения.

Хотя большинство рабочих мест украинцев находится в Таллинне и Харьюмаа, они довольно равномерно распределены по Эстонии по сравнению с рынком труда в целом.