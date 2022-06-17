Департамент статистики Эстонии сообщил, что его аналитики изучают по запросу Министерства социальных дел, какую работу находят украинские военные беженцы, получившие временную защиту, а также граждане Украины, находящиеся в стране на других основаниях.
СТАТИСТИКА ⟩ Трудоустроились более трети украинских беженцев, популярная профессия - уборщик
Ведущие аналитики Департамента статистики Кая Сыстра и Мярт Леэсмент отметили, что большая часть получивших временную защиту людей трудоспособного возраста нашли работу за относительно короткий период времени с марта по июнь. "Уровень занятости получивших временную защиту людей в возрасте от 20 до 64 лет увеличивается каждую неделю и уже достиг 38 процентов", - рассказала Сыстра.
Беженцы из Украины нашли себе применение во всех профессиях.
- По сравнению со всем рынком труда граждан Украины относительно больше, прежде всего, среди простых и квалифицированных рабочих, и относительно меньше среди руководителей и специалистов высшего уровня. Украинские военные беженцы имеют достаточно высокий уровень образования. Однако незнание языка и острая необходимость зарабатывать на жизнь могут вынуждать украинских беженцев браться за работу, не соответствующую их квалификации и уровню образования, - отметила Сыстра.
Среди получателей временной защиты самая популярная профессия - уборщик. Среди людей с видом на жительство без временной защиты - сварщик. Среди граждан Украины с краткосрочным правом на работу - упаковщик. Среди последних встречаются и ведущие специалисты, особенно разработчики программного обеспечения.
Хотя большинство рабочих мест украинцев находится в Таллинне и Харьюмаа, они довольно равномерно распределены по Эстонии по сравнению с рынком труда в целом.
В анализ Департамента статистики включены граждане Украины, которые бежали в Эстонию для получения временной защиты от войны и члены их семей - в том числе граждане других стран, а также граждане Украины, находящиеся в Эстонии на других основаниях.
Данные о людях поступают аналитикам из регистра народонаселения, а о наличии трудовых отношений - из регистра занятости.
Напомним, что граждане Украины, бежавшие в Эстонию от войны, и члены их семей могут претендовать на временную защиту, которая, помимо прочего, дает им право работать в Эстонии.
По словам заместителя канцлера по вопросам труда министерства социальных дел Уллы Саар, данные о рынке труда имеют решающее значение, чтобы узнать, как обстоят дела у получателей временной защиты.
- Для нас важно, чтобы военные беженцы, прибывшие в Эстонию и оставшиеся в нашей стране, смогли как можно скорее устроиться здесь самостоятельно, найти работу и тем самым внести свой вклад в жизнь общества. В настоящее время через Кассу по безработице предлагается более 7000 рабочих мест, - сказала Саар.
На основании опубликованной Департаментом статистики информации Министерство социальных дел составляет свои прогнозы и учитывает эти данные при разработке услуг рынка труда. "Например, с помощью карьерных советников и консультантов мы можем изучить, с какими препятствиями сталкиваются беженцы трудоспособного возраста, еще не нашедшие работу. Причина этого может заключаться как в необходимости ухода за маленькими детьми, так и в удаленной работе на работодателя в Украине, или в необходимости повышения квалификации, чтобы найти подходящую работу", - объяснила Саар.