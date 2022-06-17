Начинается обязательная для беженцев из Украины программа адаптации в Эстонии

Департамент полиции и погранохраны отправит приглашения 2500 взрослым военным беженцам, получившим в Эстонии временную защиту.

- Целью программы адаптации является предоставление украинским беженцам, получившим временную защиту, знания об эстонском государстве и обществе, повседневной жизни, работе, учебе и семье. Обязательное изучение эстонского языка на начальном уровне поможет быстрее адоптироваться эстонском обществе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, - считает вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман.

Получившие временную защиту должны самостоятельно зарегистрироваться на курсы в онлайн-среде www.settleinestonia.ee.

Организатором однодневного курса обучения является компания "Expat Relocation Estonia", которая в течение следующих шести месяцев сможет при необходимости обучить до 10 тысяч человек.

За последние шесть лет в программе адаптации приняли участие более 11 тысяч человек.

Из средств дополнительного бюджета на 2022 год на программу адаптации выделено 4,6 миллиона евро. Этим летом будет объявлен еще один тендер для создания 10 тысяч дополнительных учебных мест в программе адаптации. Кроме того, готовится тендер для производства обучающих видеороликов, чтобы получатели временной защиты смогли бы пройти обучение по программе адаптации в виде самостоятельного видеообучения.

Также в настоящее время Фонд интеграции заключает договоры с языковыми фирмами, которые будут проводить для военных беженцев курсы эстонского языка на уровень А1. Регистрация на языковые курсы начнется в июле. Из дополнительного бюджета на поддержку обучения языку в рамках программы адаптации будет выделено 4,5 миллиона евро.