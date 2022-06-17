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Приемку площади Ахтме перенесли

Ирина Кивисельг
, журналист
Приемку площади Ахтме перенесли
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Площадь в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
Площадь в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Запланированную на текущей неделе приемку площади в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве отложили, так как строители не успели привезти мусорные контейнеры, а дожди помешали заполнению промежутков между тротуарной плиткой.

По словам вице-мэра Виталия Бородина, недостатки мелкие, но акт приемки подпишут только когда все требования будут выполнены - предположительно с 20 по 22 июня.

Строительством площади занималась тартуская фирма "Teearu Grupp", в объект инвестировано более двух миллионов евро.

После приемки объекта обслуживанием новой площади будет заниматься фирма "N&V", с которой у Кохтла-Ярве заключен договор на обслуживание городских улиц.

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