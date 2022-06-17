Приемку площади Ахтме перенесли

По словам вице-мэра Виталия Бородина, недостатки мелкие, но акт приемки подпишут только когда все требования будут выполнены - предположительно с 20 по 22 июня.

Строительством площади занималась тартуская фирма "Teearu Grupp", в объект инвестировано более двух миллионов евро.