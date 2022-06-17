Рано утром 17 июня, около пяти часов, в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Кескпуйестеэ в Кивиыли, где около автомастерской горели два автобуса "Volvo".
СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли подожгли автобусы
16-17 июня 2022 г.
В Кивиыли подожгли автобусы
Спасателям понадобилось больше часа, чтобы потушить пожар. Вероятная причина возгорания - поджог.
Точные обстоятельства произошедшего станут известны в ходе уголовного дела, возбужденного полицией.
В Кохтла-Ярве полыхнул трактор
Около полудня 16 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на Киви теэ в Кохтла-Ярве загорелся трактор.
Спасателям удалось потушить пламя примерно за час. Трактор был полностью уничтожен огнем, причина возгорания неизвестна.
Люди не пострадали.
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