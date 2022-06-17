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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли подожгли автобусы

16-17 июня 2022 г.
Северное побережье
В Кивиыли подожгли автобусы
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Рано утром 17 июня, около пяти часов, в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Кескпуйестеэ в Кивиыли, где около автомастерской горели два автобуса "Volvo".

Спасателям понадобилось больше часа, чтобы потушить пожар. Вероятная причина возгорания - поджог.

Точные обстоятельства произошедшего станут известны в ходе уголовного дела, возбужденного полицией. 

В Кохтла-Ярве полыхнул трактор

Около полудня 16 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на Киви теэ в Кохтла-Ярве загорелся трактор.

Спасателям удалось потушить пламя примерно за час. Трактор был полностью уничтожен огнем, причина возгорания неизвестна.

Люди не пострадали.

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