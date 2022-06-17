Вирумааский колледж выдал 1200-й диплом

Дипломы Таллиннского технического университета семи выпускникам прикладного высшего образования и двух магистерских программ колледжа вручили ректор Тийт Ланд, декан инженерного факультета Федор Сергеев, декан факультета информационных технологий Герт Ерван и директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт. На выпускном торжественном акте колледжа был вручен 1200-й диплом.

- TalTech развивает новые учебные программы на базе Вирумааского колледжа. В ближайшие годы планируется открыть магистерскую программу по устойчивой промышленности и программы бакалавриата по устойчивому предпринимательству и экономике замкнутого цикла. По новой магистерской программе инженерного факультета "Технологии зеленой энергии" планируется проводить обучение в форме сессионных занятий в Ида-Вирумаа, - сказала Маре Роозилехт.