ОПРОС ⟩ Опасаетесь ли вы новой волны коронавируса?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ээви ОТТО, пенсионерка: - Нет, потому что не умею бояться того, с чем сама не сталкивалась. Прежние волны, а также ограничения, которые были в пандемию, серьезно на мою жизнь не повлияли. Что мне в своем возрасте бояться? Это как смерть - пока ее не встретил, но когда-то она все равно придет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Катрин АЛЬТ, учащаяся: - Немножко, но большой тревоги нет. Два года прошло, когда с друзьями нельзя было встретиться, учились на дистанции... Не хочется к этому возвращаться, но если придется - опыт такой жизни уже есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лидия КОЛОНТАЙ, пенсионерка: - Конечно, когда что-то идет, все люди боятся. Но я в больнице 45 лет проработала, поэтому знаю: надо следить за информацией и соблюдать то, что рекомендуют специалисты. Так я поступала и так буду делать дальше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Геннадий СОЛОВЬЕВ, пенсионер: - Не боюсь. И раньше не боялся. Главное, вовремя позаботиться о профилактике - у меня свой метод есть, поэтому не болею, и надеюсь, что и дальше не буду.