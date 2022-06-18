Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло впервые с февраля.
ОПРОС ⟩ Опасаетесь ли вы новой волны коронавируса?
Ээви ОТТО, пенсионерка:
- Нет, потому что не умею бояться того, с чем сама не сталкивалась. Прежние волны, а также ограничения, которые были в пандемию, серьезно на мою жизнь не повлияли. Что мне в своем возрасте бояться? Это как смерть - пока ее не встретил, но когда-то она все равно придет.
Катрин АЛЬТ, учащаяся:
- Немножко, но большой тревоги нет. Два года прошло, когда с друзьями нельзя было встретиться, учились на дистанции... Не хочется к этому возвращаться, но если придется - опыт такой жизни уже есть.
Лидия КОЛОНТАЙ, пенсионерка:
- Конечно, когда что-то идет, все люди боятся. Но я в больнице 45 лет проработала, поэтому знаю: надо следить за информацией и соблюдать то, что рекомендуют специалисты. Так я поступала и так буду делать дальше.
Геннадий СОЛОВЬЕВ, пенсионер:
- Не боюсь. И раньше не боялся. Главное, вовремя позаботиться о профилактике - у меня свой метод есть, поэтому не болею, и надеюсь, что и дальше не буду.
Мерле ПРЯДЧЕНКО, ищущая работу:
- Не опасаюсь, потому что у меня три прививки есть. Зачем бояться того, на что ты не можешь повлиять? Если это случится, то случится. Если введут ограничения, стану придерживаться.