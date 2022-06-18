Они бежали из города, который многие сравнивают сейчас со Сталинградом. Кто-то уехал из Мариуполя сразу, кто-то выжидал и до последнего мгновения надеялся, что этот ужас скоро закончится, но в итоге тоже оказался вынужден бежать. Возвращаться им больше некуда, говорят спасшиеся от войны беженцы, нашедшие временный приют в христианском лагере "Gideon" в деревне Аа Люганузеской волости.
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ИЗ МАРИУПОЛЬСКОГО АДА ⟩ Бегство в безопасный Ида-Вирумаа
Бегство в безопасный Ида-Вирумаа
Ирина с семьей проживала центре Мариуполя на первом этаже многоквартирного дома. Когда началась война, люди до последнего момента старались оставаться в своих домах.
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