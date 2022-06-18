ИЗ МАРИУПОЛЬСКОГО АДА ⟩ Бегство в безопасный Ида-Вирумаа

БЕЖАВШИЕ ИЗ АДА. В переднем ряду - Галина и Евгений, Кристина (сзади слева), Ирина и Иван. Они верят, что Украина победит в войне с Россией, но когда придет эта победа, никто предсказать не осмеливается.

Они бежали из города, который многие сравнивают сейчас со Сталинградом. Кто-то уехал из Мариуполя сразу, кто-то выжидал и до последнего мгновения надеялся, что этот ужас скоро закончится, но в итоге тоже оказался вынужден бежать. Возвращаться им больше некуда, говорят спасшиеся от войны беженцы, нашедшие временный приют в христианском лагере "Gideon" в деревне Аа Люганузеской волости.