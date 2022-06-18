Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, завоевавшая серебро на чемпионате мира в прыжках в высоту, которая выйдет на старт на вечере легкой атлетики во вторник, 21 июня, на новом Йыхвиском стадионе, в последние недели привлекла внимание всего мира, осудив российскую агрессию.
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Украинская спортсменка Юлия Левченко: право на жизнь важнее медалей и рекордов
Украинская спортсменка Юлия Левченко: право на жизнь важнее медалей и рекордов
В начале этой недели 24-летняя Левченко заняла третье место на проходивших в Финляндии играх Пааво Нурми со своим лучшим результатом в этом сезоне 1.94. Когда украинка вышла на стадион, на большом табло стадиона Турку появилась надпись "Slava Ukraini", сообщает "Positmees".