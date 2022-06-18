Украинская спортсменка Юлия Левченко: право на жизнь важнее медалей и рекордов

В начале этой недели 24-летняя Левченко заняла третье место на проходивших в Финляндии играх Пааво Нурми со своим лучшим результатом в этом сезоне 1.94. Когда украинка вышла на стадион, на большом табло стадиона Турку появилась надпись "Slava Ukraini", сообщает "Positmees" .

Такая поддержка очень много значила для Левченко. "Я постаралась не расплакаться перед соревнованиями. Такой прием меня очень порадовал. Хочу поблагодарить всех за это, - сказала финским СМИ Левченко, сдерживая слезы. - Украинцы просто хотят спасти свои жизни, и поэтому я хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в течение этих месяцев. Безумно, что все это происходит в 21-м веке. Мне остается только молиться, чтобы это поскорее закончилось".