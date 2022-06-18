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Украинская спортсменка Юлия Левченко: право на жизнь важнее медалей и рекордов

Северное побережье
Украинская спортсменка Юлия Левченко: право на жизнь важнее медалей и рекордов
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Завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира украинка Юлия Левченко примет участие в Йыхвиском легкоатлетическом вечере в следующий вторник.
Завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира украинка Юлия Левченко примет участие в Йыхвиском легкоатлетическом вечере в следующий вторник. Фото: Ukraina olümpiakomitee

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, завоевавшая серебро на чемпионате мира в прыжках в высоту, которая выйдет на старт на вечере легкой атлетики во вторник, 21 июня, на новом Йыхвиском стадионе, в последние недели привлекла внимание всего мира, осудив российскую агрессию.

В начале этой недели 24-летняя Левченко заняла третье место на проходивших в Финляндии играх Пааво Нурми со своим лучшим результатом в этом сезоне 1.94. Когда украинка вышла на стадион, на большом табло стадиона Турку появилась надпись "Slava Ukraini", сообщает "Positmees".

Такая поддержка очень много значила для Левченко. "Я постаралась не расплакаться перед соревнованиями. Такой прием меня очень порадовал. Хочу поблагодарить всех за это, - сказала финским СМИ Левченко, сдерживая слезы. - Украинцы просто хотят спасти свои жизни, и поэтому я хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в течение этих месяцев. Безумно, что все это происходит в 21-м веке. Мне остается только молиться, чтобы это поскорее закончилось".

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