Мадис Мюллер: Денежную реформу осуществили 16000 человек по всей Эстонии

Тот день сам по себе был тоже хорош - погожий летний день. Коллеги из Банка Эстонии вспоминали, что когда начали грузить мешки с деньгами, то возникло невероятное ощущение: вот это и происходит на самом деле. Своих денег очень ждали, и для людей Эстонии это было совместным усилием.

Более 16000 человек по всей Эстонии пришли на помощь, чтобы быстро обменять у всех зарегистрировавшихся эстоноземельцев утратившие свою ценность рубли на кроны. И все это без современных средств связи. Торговцы в один день поменяли ценники, и с момента денежной реформы начала действовать крона - никакого параллельного денежного обращения в финских марках или прочей валюте, что было тогда одним из главных рисков. Такое доверие к собственным деньгам было крайне важно и необходимо для успеха всей реформы.

Мне нравится образное сравнение, которое любит приводить, говоря о денежной реформе, тогдашний президент Банка Эстонии Сийм Каллас: "Денежная реформа была как шест в метели". Или, другими словами, чем-то надежным в хаосе, последовавшем за развалом СССР, держась и опираясь на которое можно было двигаться дальше. Можно было начинать строить экономику и денежное обращение своего государства, а также в качестве вновь обретшего независимость государства завоевывать международные признание и доверие.