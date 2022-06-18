Тридцать лет назад 20 июня эстоноземельцы вновь спустя долгое время смогли держать в руках денежные знаки своего свободного государства. Это было поворотное событие, предполагавшее у его инициаторов смелость и целеустремленность, а у эстоноземельцев - доверие и поддержку, а также готовность при необходимости принести жертву во имя большой цели. Благодаря этому шагу мы обрели в тогдашнем хаосе надежную точку опоры, при поддержке которой смогли построить свою экономику и в качестве государства завоевать доверие, необходимое для вступления и интегрирования в Евросоюз и НАТО.
Мадис Мюллер: Денежную реформу осуществили 16000 человек по всей Эстонии
Тот день сам по себе был тоже хорош - погожий летний день. Коллеги из Банка Эстонии вспоминали, что когда начали грузить мешки с деньгами, то возникло невероятное ощущение: вот это и происходит на самом деле. Своих денег очень ждали, и для людей Эстонии это было совместным усилием.
Более 16000 человек по всей Эстонии пришли на помощь, чтобы быстро обменять у всех зарегистрировавшихся эстоноземельцев утратившие свою ценность рубли на кроны. И все это без современных средств связи. Торговцы в один день поменяли ценники, и с момента денежной реформы начала действовать крона - никакого параллельного денежного обращения в финских марках или прочей валюте, что было тогда одним из главных рисков. Такое доверие к собственным деньгам было крайне важно и необходимо для успеха всей реформы.
Мне нравится образное сравнение, которое любит приводить, говоря о денежной реформе, тогдашний президент Банка Эстонии Сийм Каллас: "Денежная реформа была как шест в метели". Или, другими словами, чем-то надежным в хаосе, последовавшем за развалом СССР, держась и опираясь на которое можно было двигаться дальше. Можно было начинать строить экономику и денежное обращение своего государства, а также в качестве вновь обретшего независимость государства завоевывать международные признание и доверие.
Конечно, были колеблющиеся, как за границей, так и в Эстонии. И особенно за границей, где не имелось толком прецедента, чтобы такая денежная реформа удалась и все общество, говоря образно, тянуло воз в одном направлении. Поначалу колебался даже Международный валютный фонд, эксперты которого стали бесценными помощниками Эстонии при успешном осуществлении реформы. Понятен был их страх перед неизвестностью, сопутствующей возможному развалу - с треском - рублевой зоны.
Для закрепления своего государства Эстонии нужно было сделать этот шаг. Вместе со всеми необходимыми реформами, которые предполагала выбранная в качестве новой денежной системы система валютного комитета. Ведь успех денежной реформы означает намного больше, нежели обмен купюр. Быстрого и прямого пути к лучшей жизни она не даст, но обеспечит стабильный краеугольный камень, на котором можно строить более хороший уровень жизни. Это понимали тогдашние политики и акцептировало все общество. Мы получили крепкие конвертируемые деньги.
"Особенно суровым условием при тогдашней тяжелой экономической обстановке было привести в равновесие бюджет, что потребовало от политиков повысить налоги, отпустить цены и принять другие непопулярные решения".
Мадис Мюллер, президент Банка Эстонии
Особенно суровым условием при тогдашней тяжелой экономической обстановке было привести в равновесие бюджет, что потребовало от политиков повысить налоги, отпустить цены и принять другие непопулярные решения. Для этого требовался крепкий хребет и это помогло поставить экономику на рельсы. Система валютного комитета выстояла, доверие к Эстонии росло, начали приходить иностранные инвестиции, а вместе с тем и квалифицированная информация.
Долгое время все эстонское общество понимало также, что расходы и доходы должны быть уравновешены. Этот принцип действует и сейчас, но теперь, входя в более крупный денежный союз, Эстония имеет больше возможностей поддержать экономику в трудных условиях и зарубежными средствами.
Всего через пять лет после денежной реформы Эстония получила приглашение на переговоры о вступлении в Евросоюз. Это было явным знаком успешности наших реформы и усилий. Перед людьми и предприятиями Эстонии открывались совершенно новые возможности для развития.
Сегодня, 30 лет спустя, мы могли бы подумать о том, какие факторы помогли тогда эстонскому государству и обществу развиваться так быстро и мощно. Сейчас тоже время сложных вызовов и больших структурных изменений. Мы как общество и сегодня нуждаемся в системном мышлении, постановке четких целей, а также в единодушии и взаимном доверии при их достижении. Мы учимся на своем тогдашнем успехе, у нас такой опыт имеется.
Большое спасибо от Банка Эстонии всем тем, кто разными способами вносил свой вклад в этот успех. Тем 16000 человек, кто помогал в уездах Эстонии менять рубли на кроны, - помощь этих людей была очень велика. Чтобы денежная реформа сработала и дала толчок развитию нашей экономики.