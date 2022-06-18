В субботу, 4 июня, в Ида-Вирумаа появилось еще одно святое место - рядом с Йыхви в деревне Таммику у ворот во дворе Шахтерского дома теперь есть стоечная деревенская часовня сету, или цяссон.
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Ида-Вирумаа получил еще одно святилище
Ида-Вирумаа получил еще одно святилище
Стоечных часовен за пределами Сетумаа на сегодня только три: одна в Музее под открытым небом в Таллинне, другая около дома друга и сторонника сету Маргуса Линнамяэ в Отепяэ, а третья отныне в Таммику у дома Ааре Реббана.
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