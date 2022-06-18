Ида-Вирумаа получил еще одно святилище

Стоечных часовен за пределами Сетумаа на сегодня только три: одна в Музее под открытым небом в Таллинне, другая около дома друга и сторонника сету Маргуса Линнамяэ в Отепяэ, а третья отныне в Таммику у дома Ааре Реббана.

Собственноручно изготовивший все эти часовни глава Союза Сетумаа Маргус Тиммо рассказал, что в старину стоечные часовни располагались у дорог и предназначались в первую очередь для путников и странников. "Мы выбрали святого Николая Чудотворца, покровителя путешествующих. Мы все путники на своем жизненном пути, и он поддерживает здесь людей, которые переходят от одного этапа своей жизни к другому".