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Ида-Вирумаа получил еще одно святилище

Эрик Гамзеев
, журналист
Ида-Вирумаа получил еще одно святилище
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Изготовивший стоечную часовню Маргус Тиммо рассказывает Ааре Реббану о роли этого святилища в культуре сету.
Изготовивший стоечную часовню Маргус Тиммо рассказывает Ааре Реббану о роли этого святилища в культуре сету. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу, 4 июня, в Ида-Вирумаа появилось еще одно святое место - рядом с Йыхви в деревне Таммику у ворот во дворе Шахтерского дома теперь есть стоечная деревенская часовня сету, или цяссон.

Стоечных часовен за пределами Сетумаа на сегодня только три: одна в Музее под открытым небом в Таллинне, другая около дома друга и сторонника сету Маргуса Линнамяэ в Отепяэ, а третья отныне в Таммику у дома Ааре Реббана.

Собственноручно изготовивший все эти часовни глава Союза Сетумаа Маргус Тиммо рассказал, что в старину стоечные часовни располагались у дорог и предназначались в первую очередь для путников и странников. "Мы выбрали святого Николая Чудотворца, покровителя путешествующих. Мы все путники на своем жизненном пути, и он поддерживает здесь людей, которые переходят от одного этапа своей жизни к другому".

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