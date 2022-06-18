"Ожидание нового дома было велико, и в следующем году мы получим его", - сказал в пятницу руководитель Ида-Вирумааского спасательного региона Тармо Антон через несколько минут после закладки краеугольного камня нового кохтла-ярвеского здания полиции и спасательной службы.
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ВИДЕО ⟩ У спасателей и полицейских Кохтла-Ярве исполнится давняя мечта о новом доме
У спасателей и полицейских Кохтла-Ярве исполнится давняя мечта о новом доме
Сейчас в одном углу возводимого на месте главной конторы бывшего строительного треста на Ярвекюла теэ здания виднеются лишь стены будущего учебного класса. Благодаря новому дому полиция в Кохтла-Ярве избавится от тесных помещений, а спасатели - от вредоносного плесневого гриба, который сейчас процветает в их помещениях на улице Лайа в старом городе.