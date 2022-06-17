ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мати Лиллиаллик

Из-за ковидных ограничений это крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа приходилось отменять в предыдущие два года, однако в прошлую субботу на десятый, юбилейный забег в Нарве опять собрались, чтобы побегать и походить, около четырех тысяч любителей спорта. С одной стороны, Лиллиаллик помог сделать Ида-Вирумаа более известным и привлек сюда гостей, а с другой - вдохновил и самих идавирусцев больше уважать активный образ жизни.