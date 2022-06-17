Мати Лиллиаллик, учившийся в свое время в тойлаской школе, больше десяти лет прилагал усилия, чтобы Ида-Вирумаа обрел большую известность в других уголках Эстонии.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мати Лиллиаллик
Организовавший в Эстонии сотни мероприятий народного спорта Лиллиаллик с 2011 года начал проводить Нарвский энергозабег, который стал одной из самых выдающихся визитных карточек Ида-Вирумаа.
Из-за ковидных ограничений это крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа приходилось отменять в предыдущие два года, однако в прошлую субботу на десятый, юбилейный забег в Нарве опять собрались, чтобы побегать и походить, около четырех тысяч любителей спорта. С одной стороны, Лиллиаллик помог сделать Ида-Вирумаа более известным и привлек сюда гостей, а с другой - вдохновил и самих идавирусцев больше уважать активный образ жизни.
Однако с завершением Нарвского энергозабега хлопоты Лиллиаллика в Ида-Вирумаа нынче далеко не закончились. В предстоящий вторник он организует на новом Йыхвиском стадионе небывало сильный по уровню вечер легкой атлетики. А в Яанов день в Майдла съедутся входящие в мировую спортивную элиту толкатели ядра, чтобы поучаствовать в соревновании-мемориале родившегося в Ида-Вирумаа героя спорта Хейно Липпа.