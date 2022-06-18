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Изыски кулинаров из Ида-Вирумааского профцентра покорили публику на фестивале гриля в Пярну

Ирина Кивисельг
, журналист
Изыски кулинаров из Ида-Вирумааского профцентра покорили публику на фестивале гриля в Пярну
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Идавирусцы - лучшие мастера гриля и фантазеры.
Идавирусцы - лучшие мастера гриля и фантазеры. Фото: IVKHK

Фестиваль хорошей еды состоялся 10-11 июня на лугу Валликяэр в Пярну, команды учеников и учителей Ида-Вирумааского центра профессионального образования отличились во всех конкурсах, произведя фурор в номинации "Фантазия".

Теплый летний день, яркое солнце и настроение - важные ингредиенты, способствующие успеху приготовленного на гриле блюда. Плюс мастерство, приобретенное на практике, - все это пригодилось команде "BBQ Team Junior" из ИВЦПО на чемпионате Эстонии среди школ по приготовлению барбекю "Grillium 2022", открывшем фестиваль гриля в пятницу. В серьезной конкуренции (на "поле гриля" вышли 12 команд) Никита Швайгер, Сандра Боссак, Артем Свист и Илья Мухин вкуснее всех приготовили курицу, стали лучшими в туре "Фантазия" и получили специальный приз за самое аттрактивное место соревнований. В общем зачете стали вторыми.

На другой день эстафету подхватили наставники - команда учителей "IVKHK BBQ Team" в составе Андрея Черенкова, Дмитрия Филиппова, Светланы Алексеевой и Урмаса Мурумяэ показала высший уровень мастерства, опередив в общем зачете двенадцать команд соперников.

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