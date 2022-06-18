Изыски кулинаров из Ида-Вирумааского профцентра покорили публику на фестивале гриля в Пярну

Теплый летний день, яркое солнце и настроение - важные ингредиенты, способствующие успеху приготовленного на гриле блюда. Плюс мастерство, приобретенное на практике, - все это пригодилось команде "BBQ Team Junior" из ИВЦПО на чемпионате Эстонии среди школ по приготовлению барбекю "Grillium 2022", открывшем фестиваль гриля в пятницу. В серьезной конкуренции (на "поле гриля" вышли 12 команд) Никита Швайгер, Сандра Боссак, Артем Свист и Илья Мухин вкуснее всех приготовили курицу, стали лучшими в туре "Фантазия" и получили специальный приз за самое аттрактивное место соревнований. В общем зачете стали вторыми.