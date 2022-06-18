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Климатические активисты не остановили строительство завода масел, но сделали его более дорогим

Эрик Гамзеев
, журналист
Климатические активисты не остановили строительство завода масел, но сделали его более дорогим
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Андрус Авасте стоит возле строящегося завода масел. На платформе на высоте 18 метров установлена заводская реторта, в которой сланец и пластиковые отходы будут термически перерабатываться в масло.
Андрус Авасте стоит возле строящегося завода масел. На платформе на высоте 18 метров установлена заводская реторта, в которой сланец и пластиковые отходы будут термически перерабатываться в масло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Объединяющему климатических активистов НКО "Loodusvõlu" не удалось предотвратить строительство нового завода масел "Eesti Energia", однако из-за судебного спора начало строительства перенесли, а это приведет к дополнительным расходам.

Тартуский окружной суд не удовлетворил на этой неделе жалобу НКО "Loodusvõlu", оспаривавшего решение Нарва-Йыэсууского горуправления о выдаче разрешения на строительство завода масел.

НКО "Loodusvõlu" утверждало в судебном производстве, что противоправной является также детальная планировка, предусматривающая строительство завода масел и комплекса последующей переработки. Окружной суд счел, что запуск завода не повлечет превышения предельных значений опасных для здоровья соединений и частиц в окружающей среде.

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