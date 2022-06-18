Климатические активисты не остановили строительство завода масел, но сделали его более дорогим

Тартуский окружной суд не удовлетворил на этой неделе жалобу НКО "Loodusvõlu", оспаривавшего решение Нарва-Йыэсууского горуправления о выдаче разрешения на строительство завода масел.

НКО "Loodusvõlu" утверждало в судебном производстве, что противоправной является также детальная планировка, предусматривающая строительство завода масел и комплекса последующей переработки. Окружной суд счел, что запуск завода не повлечет превышения предельных значений опасных для здоровья соединений и частиц в окружающей среде.