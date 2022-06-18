Объединяющему климатических активистов НКО "Loodusvõlu" не удалось предотвратить строительство нового завода масел "Eesti Energia", однако из-за судебного спора начало строительства перенесли, а это приведет к дополнительным расходам.
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Климатические активисты не остановили строительство завода масел, но сделали его более дорогим
Климатические активисты не остановили строительство завода масел, но сделали его более дорогим
Тартуский окружной суд не удовлетворил на этой неделе жалобу НКО "Loodusvõlu", оспаривавшего решение Нарва-Йыэсууского горуправления о выдаче разрешения на строительство завода масел.