полтора миллиона евро на дорожные работы В Кохтла-Ярве исчезнут ямы и построят новые велосипедно-пешеходные дороги

На разные дорожные работы в Кохтла-Ярве в этом году намерены потратить полтора миллиона евро. Конкурсы еще продолжаются, но часть уже завершена и скоро на многих улицах появится техника. Восстановительным ремонтом дорог займется местная фирма "Kohtla Ehitusteenus OÜ", которая уже начала подготовку к выполнению заданий.