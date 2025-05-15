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полтора миллиона евро на дорожные работы В Кохтла-Ярве исчезнут ямы и построят новые велосипедно-пешеходные дороги

Вырубленные деревья жителям Южного микрорайона жалко, но безопасность движения, которую обеспечит новая велосипедно-пешеходная дорожка, важнее.
Вырубленные деревья жителям Южного микрорайона жалко, но безопасность движения, которую обеспечит новая велосипедно-пешеходная дорожка, важнее. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

На разные дорожные работы в Кохтла-Ярве в этом году намерены потратить полтора миллиона евро. Конкурсы еще продолжаются, но часть уже завершена и скоро на многих улицах появится техника. Восстановительным ремонтом дорог займется местная фирма "Kohtla Ehitusteenus OÜ", которая уже начала подготовку к выполнению заданий.

В сумму полтора миллиона евро обойдутся все планируемые дорожные работы - восстановительные, капитальный ремонт и строительство. По словам вице-мэра Александра Кейвабу, все конкурсы на дорожные работы в этом году проходят очень активно.

- Цены дают почти в два раза ниже, чем предполагали, поэтому появилась возможность сделать больше, чем рассчитывали, - радуется собеседник. - Сможем не только устранить ямы и капитально отремонтировать некоторые участки, но и построить новые велосипедно-пешеходные дороги.

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