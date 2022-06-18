Люганузеское волостное управление утвердило в должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Тийта Салвана, ранее руководившего несколькими ида-вирускими школами.
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Новым директором Кивиылиской 1-й средней школы стал Тийт Салван
Новым директором Кивиылиской 1-й средней школы стал Тийт Салван
- У меня хорошие планы. Я хорошо знаю эту общину и систему образования, ведь когда-то действовал в этом регионе, - указал Салван на свою прежнюю работу на посту директора Майдлаской основной школы.