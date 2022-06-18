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Новым директором Кивиылиской 1-й средней школы стал Тийт Салван

Эрик Калда
, журналист
Новым директором Кивиылиской 1-й средней школы стал Тийт Салван
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Тийт Салван ранее руководил майдлаской школой, Тойлаской гимназией и Йыхвиской гимназией.
Тийт Салван ранее руководил майдлаской школой, Тойлаской гимназией и Йыхвиской гимназией. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное управление утвердило в должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Тийта Салвана, ранее руководившего несколькими ида-вирускими школами.

- У меня хорошие планы. Я хорошо знаю эту общину и систему образования, ведь когда-то действовал в этом регионе, - указал Салван на свою прежнюю работу на посту директора Майдлаской основной школы.

Он сказал, что очень серьезно взвесил возможность участия в конкурсе на должность, ведь "образовательный ландшафт вообще и особенно в Люганузеской волости очень сложный".

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