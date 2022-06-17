Оборот государственной авиакомпании Nordica в прошлом году составил 60,2 миллиона евро, а прибыль - почти 1,2 миллиона. Об этом рассказал новостной портал rus.err.ee.
Государственная авиакомпания "Nordica" закончила прошлый год с прибылью
Годом ранее оборот компании "Nordic Aviation Group", использующей торговую марку "Nordica", составил почти 61 миллион евро, а убыток за финансовый год составил 10,5 миллионов.
В 2021 году авиакомпания перевезла в общей сложности около 23 000 пассажиров, что примерно на 1000 больше, чем годом ранее. В 2021 году Nordica обслуживала и один коммерческий маршрут Стокгольм-Арвидсъяур-Елливаре.
В прошлом году компания оперировала 18 самолетами, большая часть из которых принадлежат "Regional Jet", а один - "Nordica". На конец года в парке насчитывалось 16 самолетов.
В 2022 году компания планирует увеличить предложение по авиаперевозкам, взяв в лизинг более крупный 180-местный самолет "Airbus 320". С более крупным самолетом компания может выйти на новый сегмент рынка, предлагая полный спектр услуг авиакомпаниям, туроператорам и чартерным операторам. "Nordica" готовилась выйти на новый сегмент рынка на протяжении всей пандемии, вызванной коронавирусом.
Самым большим риском в этом году, по мнению "Nordica", является общее ухудшение макроэкономической ситуации, что может привести к снижению покупательной способности. На работу авиакомпании также может повлиять вводимые государствами ограничения на полеты и передвижение.