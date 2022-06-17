Государственная авиакомпания "Nordica" закончила прошлый год с прибылью

Годом ранее оборот компании "Nordic Aviation Group", использующей торговую марку "Nordica", составил почти 61 миллион евро, а убыток за финансовый год составил 10,5 миллионов.

В 2021 году авиакомпания перевезла в общей сложности около 23 000 пассажиров, что примерно на 1000 больше, чем годом ранее. В 2021 году Nordica обслуживала и один коммерческий маршрут Стокгольм-Арвидсъяур-Елливаре.

В прошлом году компания оперировала 18 самолетами, большая часть из которых принадлежат "Regional Jet", а один - "Nordica". На конец года в парке насчитывалось 16 самолетов.

В 2022 году компания планирует увеличить предложение по авиаперевозкам, взяв в лизинг более крупный 180-местный самолет "Airbus 320". С более крупным самолетом компания может выйти на новый сегмент рынка, предлагая полный спектр услуг авиакомпаниям, туроператорам и чартерным операторам. "Nordica" готовилась выйти на новый сегмент рынка на протяжении всей пандемии, вызванной коронавирусом.