Начато строительство нового дома полиции и спасателей в Кохтла-Ярве

По словам руководителя Ида-Вирумааского спасательного региона Тармо Антона, в Кохтла-Ярве спасатели десятилетиями ждали новый дом.

- В новом доме будут лучшие условия для обучения, баня, современные бытовые помещения, а также тренажерный зал. Такой дом, безусловно, является бонусом для людей, которые рассматривают возможность работы спасателем, - сказал Антон.

Идаский префект Тарво Крууп отметил, что новый дом, безусловно, важен как для полицейских, спасателей, так и для саперов, но он также улучшит внешний вид города Кохтла-Ярве, где за последние десятилетия было построено не так много новых общественных зданий.

- Кохтла-Ярве заслуживает новой архитектуры, и я рад, что государство в это вкладывается, - добавил Крууп.

Исполнительный директор АО "Riigi Kinnisvara" Кати Кусмин констатировала, что история строительства в Кохтла-Ярве общего здания полиции и спасательной службы очень длинная. "Она уходит корнями в 2013 год, но легенды говорят, что ожидание было еще более долгим", - отметила она.

По словам Кусмин, новое здание обойдется государству почти в 9 миллионов евро с учетом налогов. При этом строительство таких энергоэффективных зданий приводит к экономии.