В Кохтла-Ярве будет построен деревообрабатывающий завод на 60 рабочих мест

По словам члена правления предприятия Эгерта Парика, завод будет выпускать шпонированные и ламинированные трехслойные изделия из клееной древесины для производителей мебели, строительных материалов, садовой продукции и детских площадок. На заводе, который расположится на площади размером с два футбольных поля (12000 квадратных метров) в промышленном парке Кохтла-Ярве, будут работать 60 человек.