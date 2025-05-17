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В Кохтла-Ярве будет построен деревообрабатывающий завод на 60 рабочих мест

В промышленном парке, расположенном в северной части Кохтла-Ярве, еще много свободных площадей, но уже в следующем году на участке размером с два футбольных поля будет построен современный деревообрабатывающий завод.
В промышленном парке, расположенном в северной части Кохтла-Ярве, еще много свободных площадей, но уже в следующем году на участке размером с два футбольных поля будет построен современный деревообрабатывающий завод. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

ТОО "Layerwood Production", принадлежащее эстонскому предпринимателю Тийту Комбо, построит в промышленном парке Кохтла-Ярве завод по производству изделий из клееной древесины стоимостью 29 миллионов евро, на котором работу получат 60 человек.

По словам члена правления предприятия Эгерта Парика, завод будет выпускать шпонированные и ламинированные трехслойные изделия из клееной древесины для производителей мебели, строительных материалов, садовой продукции и детских площадок. На заводе, который расположится на площади размером с два футбольных поля (12000 квадратных метров) в промышленном парке Кохтла-Ярве, будут работать 60 человек.

Эскиз будущего завода.
Эскиз будущего завода. Фото: eskiis
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