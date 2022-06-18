СПГ-терминал в Палдиски надеются достроить в ноябре

Строительство СПГ-терминала в Палдиски идет полным ходом, его планируется завершить в ноябре. Большая часть строительных материалов уже в наличии, однако поиск недостающих может оказаться затруднительным, передает "Актуальная камера".

Предстоит достичь договоренности в отношении лизинга СПГ-судна. В Эстонии, по словам представителя Министерства экономики, пришли к пониманию, что в Финском заливе два таких судна содержать не рационально.

- Мы работаем над тем, чтобы между министерствами Эстонии и Финляндии было взаимопонимание. Готовность для принятия судна будет создана как в Эстонии, так и в Финляндии. Мы надеемся, что это совместно эксплуатируемое судно прибудет сюда уже этой зимой, - сообщил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.