Мощности по приему сжиженного природного газа в Эстонии будут готовы к концу ноября. Компания "Elering" также приступила к строительству наземного трубопровода. Судно СПГ, арендованное в Финляндии, будет находиться на СПГ-терминале в Палдиски. Обо всем этом рассказал новостной портал rus.err.ee.
СПГ-терминал в Палдиски надеются достроить в ноябре
Строительство СПГ-терминала в Палдиски идет полным ходом, его планируется завершить в ноябре. Большая часть строительных материалов уже в наличии, однако поиск недостающих может оказаться затруднительным, передает "Актуальная камера".
Частные инвесторы "Infortar" и "Alexela" завершили дноуглубительные работы в бухте, по графику ведутся работы по забивке свай, перетяжке причала, скоро начнутся бетонные работы.
Предстоит достичь договоренности в отношении лизинга СПГ-судна. В Эстонии, по словам представителя Министерства экономики, пришли к пониманию, что в Финском заливе два таких судна содержать не рационально.
- Мы работаем над тем, чтобы между министерствами Эстонии и Финляндии было взаимопонимание. Готовность для принятия судна будет создана как в Эстонии, так и в Финляндии. Мы надеемся, что это совместно эксплуатируемое судно прибудет сюда уже этой зимой, - сообщил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.
СПГ-терминал должен будет помочь покрыть часть потребления газа четырех стран.
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