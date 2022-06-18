Люганузеская школа в этом году не закроется - окончательное решение суда

Ранее Тартуский административный суд постановил, что Люганузеская школа не может быть закрыта до окончательного рассмотрения судебного дела, однако волостная управа Люганузе обжаловала предварительную правовую защиту в окружном суде. Теперь же Тартуский окружной суд постановил, что правовая защита остается в силе.

В жалобе, поданной в суд, старейшина Люганузе Марья-Лиза Вайзер указывала, что надежды на победу родителей нет. Волостная управа обнаружила, что к закрытию Люганузеской школы имеется большой общественный интерес, который больше чем желание родителей сохранить в их родном селе учебное заведение.

Пресс-представитель Тартуского окружного суда Аннет Крейцман сказала "Postimees", что судьи Танель Саар, Майли Локк и Эйнар Вене не согласились с доводами волостной управы.

- Без применения предварительной правовой защиты деятельность Люганузеской основной школы будет прекращена. Потом открыть школу заново будет затруднительно или вовсе невозможно, потому что и учителя, и ученики ушли бы и не были готовы вернуться немедленно (если вообще когда-то вернулись бы), - нашел суд в постановлении, вынесенном 17 июня.

Окружной суд установил, что волостная управа Люганузе недостаточно подробно рассмотрела вопрос о закрытии Люганузеской школы: "Например, волостное управление общими фразами заявило, что в связи с закрытием Люганузеской основной школы ни для одного ребенка путь в школу не удлинится сверх установленной законом нормы. При этом отсутствуют данные, как меняется время, затрачиваемое учащимися на дорогу до школы, какие расходы понесут родители на транспортировку детей, организован ли общественный транспорт для поездок между домом и школой", - отметил суд.