СВОДКА СПАСАТЕЛЕЙ В Нарве тушили баню

Вечером спасатели выехали на улицу Пярна в районе Ярве в Кохтла-Ярве, чтобы потушить сгоревший диван и мусор рядом с мусорным контейнером.

Поздним вечером нарвские спасатели были вызваны на улицу А.Пушкина в Нарве, где им пришлось тушить возгорание в металлическом мусорном контейнере.

В ночь на 8 мая в Центр тревоги поступил звонок о том, что на улице Кару в Нарве горит сауна. Когда прибыли нарвские спасатели, баня горела открытым пламенем, а соседние постройки находились в опасности. До прибытия спасателей была предпринята попытка потушить пожар с помощью ручного огнетушителя. Пожар был локализован в 3:37 утра и потушен в 4:51 утра. Причина пожара выясняется.