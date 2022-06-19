Таллиннский аэропорт на втором месте среди лучших гаваней Восточной Европы

Таллиннский аэропорт, как сказано на его домашней странице, занял второе место среди аэропортов Восточной Европы, уступив аэропорту Будапешта.

Получатели почетных наград "World Airport Awards 2022" были объявлены 16 июня на выставке "Passenger Terminal EXPO" в Париже.

Самые лучшие аэропорты Европы В Северной Европе - аэропорт Вантаа в Хельсинки

В Южной Европе - Стамбульский аэропорт

В Восточной Европе - аэропорт Будапешта

В Западной Европе - Парижский аэропорт имени Шарля де Голля

В Центральной Европе - аэропорт Мюнхена

Лучший во всей Европе - Парижский аэропорт имени Шарля де Голля Источник:рейтинг "Best Airports 2022"

- Несмотря на трудные времена, Таллиннский аэропорт сумел сохранить свои позиции и в очередной раз получил признание среди лучших аэропортов. Мне очень приятно, что мы заняли такое высокое место в этом рейтинге и опередили наших южных соседей, - прокомментировал председатель правления АО "Tallinna Lennujaam" Рийво Тувике.

По его словам, хороший результат стал возможен благодаря совместным усилиям сотрудников Таллиннского аэропорта и работников всех работающих там предприятий.

- Последние два года были трудными для аэропортов и авиации в целом, но мы сделали все возможное, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Я благодарен всем, кто работает в аэропорту, потому что вместе мы можем высоко держать флаг аэропорта, - говорит Тувике. - В этом году мы приложили много усилий и трудились в поте лица, но впереди нас ждет еще трудное лето.

Исследование "Skytrax" - это глобальное исследование пассажирских аэропортов, на основе которого ежегодно составляется рейтинг лучших летных гаваней в мире. В исследовании принимают участие более 550 аэропортов, и пассажиры оценивают услуги аэропортов на протяжении всего пути следования - от входа в здание до посадки в самолет.

В десятку самых лучших аэропортов всей Европы Таллиннская воздушная гавань не вошла, как не попали туда и другие аэропорты стран Балтии.